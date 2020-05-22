Жителей Пермского края будут судить за кражу игрушек из игрового автомата

ПЕРМЬ, 22 мая - РИА Новости. Трое жителей города Трое жителей города Кунгура Пермского края пойдут под суд за кражу 43 мягких игрушек из игрового автомата в фойе супермаркета, двоим из них грозит до двух лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого МВД.

В ведомстве пояснили, что в марте в полицию обратился оператор автомата. Он сообщил о краже игрушек из точки в супермаркете. Кроме того, была разбита витрина игрового оборудования. Сумма ущерба составила более восьми тысяч рублей.

"Двое мужчин обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". Третий фигурант привлекается к административной ответственности за повреждение чужого имущества и мелкое хищение. Уголовное дело направлено в суд. Административные протоколы рассмотрит мировой судья", - сказали в ведомстве.

Первым полицейские нашли мужчину, разбившего стекло автомата. Он признался, что принял алкоголь и прогуливался по супермаркету. Увидев автомат, решил сыграть. Выбрал понравившуюся игрушку, пытался достать ее манипулятором, но все попытки не увенчались успехом. Он разозлился и разбил стекло "хватайки" кулаком, после чего забрал желанную игрушку и ушел. На поврежденный автомат обратили внимание еще два покупателя магазина. Они достали часть мягких игрушек и скрылись.