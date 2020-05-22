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2020-05-22T13:48
https://ria.ru/20200522/1571838978.html
Жителей Пермского края будут судить за кражу игрушек из игрового автомата
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РИА Новости

Жителей Пермского края будут судить за кражу игрушек из игрового автомата

13:48 22.05.2020
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© AFP 2020 / Miguel MedinaМягкие игрушки
Мягкие игрушки
© AFP 2020 / Miguel Medina
Мягкие игрушки. Архивное фото
ПЕРМЬ, 22 мая - РИА Новости. Трое жителей города Кунгура Пермского края пойдут под суд за кражу 43 мягких игрушек из игрового автомата в фойе супермаркета, двоим из них грозит до двух лет лишения свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого МВД.
В ведомстве пояснили, что в марте в полицию обратился оператор автомата. Он сообщил о краже игрушек из точки в супермаркете. Кроме того, была разбита витрина игрового оборудования. Сумма ущерба составила более восьми тысяч рублей.
Полиция
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"Двое мужчин обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". Третий фигурант привлекается к административной ответственности за повреждение чужого имущества и мелкое хищение. Уголовное дело направлено в суд. Административные протоколы рассмотрит мировой судья", - сказали в ведомстве.
Первым полицейские нашли мужчину, разбившего стекло автомата. Он признался, что принял алкоголь и прогуливался по супермаркету. Увидев автомат, решил сыграть. Выбрал понравившуюся игрушку, пытался достать ее манипулятором, но все попытки не увенчались успехом. Он разозлился и разбил стекло "хватайки" кулаком, после чего забрал желанную игрушку и ушел. На поврежденный автомат обратили внимание еще два покупателя магазина. Они достали часть мягких игрушек и скрылись.
В ведомстве добавили, что за кражу двое фигурантов могут получить до двух лет лишения свободы. Такое максимальное наказание предусмотрено санкцией части 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ.
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