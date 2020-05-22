Набиуллина: связанное с ослаблением рубля ускорение роста цен исчерпано

"Что касается инфляции, по-видимому, ускорение роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса товаров первой необходимости, исчерпано. Инфляция за последнюю неделю была около нуля, а годовая инфляция последние две недели была стабильной - чуть выше 3%", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.