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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-22T13:43
https://ria.ru/20200522/1571838836.html
Набиуллина: связанное с ослаблением рубля ускорение роста цен исчерпано
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571179704_0:0:3032:1706_1036x0_80_0_0_0356cc988b2124ef65d71a72ffeea9f3.jpg
РИА Новости

Набиуллина: связанное с ослаблением рубля ускорение роста цен исчерпано

13:43 22.05.2020
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© Пресс-служба Банка РоссииПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции
© Пресс-служба Банка России
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ускорение роста цен в России, связанное с ослаблением рубля, исчерпано, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Что касается инфляции, по-видимому, ускорение роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса товаров первой необходимости, исчерпано. Инфляция за последнюю неделю была около нуля, а годовая инфляция последние две недели была стабильной - чуть выше 3%", - сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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