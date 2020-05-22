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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-22T13:42
https://ria.ru/20200522/1571838741.html
В ЦБ отметили сокращение розничного кредитного портфеля банков
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564406511_0:0:3506:1972_1036x0_80_0_0_21fc6cbf25c21164b5d9fdd53ec95bd9.jpg
РИА Новости

В ЦБ отметили сокращение розничного кредитного портфеля банков

13:42 22.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Розничный кредитный портфель российских банков с 1 по 19 мая 2020 года сократился на 0,4%, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"У нас есть данные с 1 по 19 число (мая - ред.). Корпоративный портфель стабилен. В начале месяца он несколько снижался, очевидно, из-за праздников, однако во второй декаде банки полностью отыграли это снижение. Розничные кредиты сократились ещё на 0,4%, продолжив тренд, начавшийся еще в апреле. Тогда было минус 0,7%", - сообщили глава ЦБ в пятницу.
Причины последнего она назвала более консервативные позиции банков, ограничительные меры и, вероятно, опасения людей по поводу возможности обслуживать новые кредиты из-за неопределённости с доходами.
Здание Центрального банка РФ
Вчера, 14:22
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Новости компаний - ЭкономикаЭкономика
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