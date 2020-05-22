В ЦБ отметили сокращение розничного кредитного портфеля банков

"У нас есть данные с 1 по 19 число (мая - ред.). Корпоративный портфель стабилен. В начале месяца он несколько снижался, очевидно, из-за праздников, однако во второй декаде банки полностью отыграли это снижение. Розничные кредиты сократились ещё на 0,4%, продолжив тренд, начавшийся еще в апреле. Тогда было минус 0,7%", - сообщили глава ЦБ в пятницу.