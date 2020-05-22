В ЦБ отметили сокращение розничного кредитного портфеля банков

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Розничный кредитный портфель российских банков с 1 по 19 мая 2020 года сократился на 0,4%, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"У нас есть данные с 1 по 19 число (мая - ред.). Корпоративный портфель стабилен. В начале месяца он несколько снижался, очевидно, из-за праздников, однако во второй декаде банки полностью отыграли это снижение. Розничные кредиты сократились ещё на 0,4%, продолжив тренд, начавшийся еще в апреле. Тогда было минус 0,7%", - сообщили глава ЦБ в пятницу.
Причины последнего она назвала более консервативные позиции банков, ограничительные меры и, вероятно, опасения людей по поводу возможности обслуживать новые кредиты из-за неопределённости с доходами.