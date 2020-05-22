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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-22T13:42
https://ria.ru/20200522/1571838660.html
Набиуллина оценила действие временных проинфляционных факторов
https://cdn21.img.ria.ru/images/156236/29/1562362958_0:195:3192:1991_1036x0_80_0_0_69d67dcf4bf53aa7d402511b8ea2294d.jpg
РИА Новости

Набиуллина оценила действие временных проинфляционных факторов

13:41 22.05.2020 (обновлено: 13:42 22.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© РИА Новости / Евгений Биятов
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости/Прайм. Действие временных проинфляционных факторов оказалось менее значительным, чем Банк России ожидал в апреле текущего года, сообщила глава мегарегулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
По ее словам, для более полной оценки текущего уровня инфляционного давления нужно дождаться существенного снятия ограничительных мер, которые сдерживают как производство, так и потребление.
"По мере выхода из базы расчета очень низких месячных значений лета-осени прошлого года годовая инфляция, скорее всего, возрастет. Тем не менее, можно говорить, что действие временных проинфляционных факторов оказалось менее значительным, чем мы закладывали в апрельский прогноз", - сказала глава ЦБ.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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