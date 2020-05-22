Набиуллина оценила действие временных проинфляционных факторов

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости/Прайм. Действие временных проинфляционных факторов оказалось менее значительным, чем Банк России ожидал в апреле текущего года, сообщила глава мегарегулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
По ее словам, для более полной оценки текущего уровня инфляционного давления нужно дождаться существенного снятия ограничительных мер, которые сдерживают как производство, так и потребление.
"По мере выхода из базы расчета очень низких месячных значений лета-осени прошлого года годовая инфляция, скорее всего, возрастет. Тем не менее, можно говорить, что действие временных проинфляционных факторов оказалось менее значительным, чем мы закладывали в апрельский прогноз", - сказала глава ЦБ.