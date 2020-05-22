Псковские власти не исключили частичного снятия ограничений по COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. пока не готова к реализации в полном объеме первого этапа снятия ограничений из-за коронавируса, сообщил губернатор Псковская область пока не готова к реализации в полном объеме первого этапа снятия ограничений из-за коронавируса, сообщил губернатор Михаил Ведерников

"Несмотря на существующие положительные факторы, в том числе увеличение объемов тестирования… и организацию новых коек, Псковская область на сегодняшний день не готова перейти к снятию ограничений. Конечно, себя дают знать майские праздники: пренебрежительное отношение к ограничительным мерам бесследно не прошло", - сказал Ведерников на заседании областного оперштаба, которое транслируется Псковским агентством информации.

При этом губернатор не исключил смягчения существующих ограничений в части отказа от временного регламентирования прогулок жителей региона. Сейчас родители могут гулять с детьми только с 14.00 до 17.00 мск, соблюдая дистанцию не менее 3 метров до остальных.

"Если такое решение будет принято, к нему нужно относиться как к авансу, максимально ответственно соблюдая все ограничительные меры… Корректировку предлагаю ввести до 31 мая, а потом мы уже оценим принятое решение, исходя из того, как будет складываться ситуация. Но если мы увидим завтра-послезавтра, в выходные дни, что народ массово выйдет на улицы и не будет соблюдать ни дистанции, ни масочного режима в общественных местах, мы в течение часа эту норму отменим", - пообещал Ведерников.

По данным регионального оперштаба, на пятницу в Псковской области подтвержден 541 случай коронавирусной инфекции против 513 на четверг. Выздоровели 185 человек, 10 скончались.