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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T13:40
https://ria.ru/20200522/1571838535.html
Псковские власти не исключили частичного снятия ограничений по COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564272626_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_6992987450a51a26022e5557fc08a537.jpg
РИА Новости

Псковские власти не исключили частичного снятия ограничений по COVID-19

13:40 22.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевМихаил Ведерников
Михаил Ведерников
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Михаил Ведерников . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Псковская область пока не готова к реализации в полном объеме первого этапа снятия ограничений из-за коронавируса, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
"Несмотря на существующие положительные факторы, в том числе увеличение объемов тестирования… и организацию новых коек, Псковская область на сегодняшний день не готова перейти к снятию ограничений. Конечно, себя дают знать майские праздники: пренебрежительное отношение к ограничительным мерам бесследно не прошло", - сказал Ведерников на заседании областного оперштаба, которое транслируется Псковским агентством информации.
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При этом губернатор не исключил смягчения существующих ограничений в части отказа от временного регламентирования прогулок жителей региона. Сейчас родители могут гулять с детьми только с 14.00 до 17.00 мск, соблюдая дистанцию не менее 3 метров до остальных.
"Если такое решение будет принято, к нему нужно относиться как к авансу, максимально ответственно соблюдая все ограничительные меры… Корректировку предлагаю ввести до 31 мая, а потом мы уже оценим принятое решение, исходя из того, как будет складываться ситуация. Но если мы увидим завтра-послезавтра, в выходные дни, что народ массово выйдет на улицы и не будет соблюдать ни дистанции, ни масочного режима в общественных местах, мы в течение часа эту норму отменим", - пообещал Ведерников.
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По данным регионального оперштаба, на пятницу в Псковской области подтвержден 541 случай коронавирусной инфекции против 513 на четверг. Выздоровели 185 человек, 10 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил ВедерниковПсковская областьОбщество
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