Снаряд для "Катюши" нашли на подмосковной даче

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Саперы Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" обезвредили на приусадебном участке в Балашихинском районе Московской области реактивный снаряд от системы залпового огня "Катюша", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Двадцать первого мая пиротехнический расчет Центра "Лидер" привлекался для извлечения взрывоопасного предмета на участке жителя деревни Федурново в Балашихинском районе", - сказал собеседник агентства.
По его словам, при выемке грунта под бассейн на приусадебном участке в частном секторе был обнаружен подозрительный предмет, который саперы МЧС идентифицировали как реактивный снаряд М-20 для "Катюши" времен войны.
"По мнению спасателей, опасная находка находилась в рабочем состоянии и могла сдетонировать в любой момент", - резюмировал представитель министерства.