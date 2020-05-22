Снаряд для "Катюши" нашли на подмосковной даче

"Двадцать первого мая пиротехнический расчет Центра "Лидер" привлекался для извлечения взрывоопасного предмета на участке жителя деревни Федурново в Балашихинском районе", - сказал собеседник агентства.

По его словам, при выемке грунта под бассейн на приусадебном участке в частном секторе был обнаружен подозрительный предмет, который саперы МЧС идентифицировали как реактивный снаряд М-20 для "Катюши" времен войны.