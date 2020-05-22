Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-22T13:40
https://ria.ru/20200522/1571838511.html
Снаряд для "Катюши" нашли на подмосковной даче
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570051878_0:95:3104:1840_1036x0_80_0_0_28f7a55e8c165499dc64891e24c93ad2.jpg
РИА Новости

Снаряд для "Катюши" нашли на подмосковной даче

13:40 22.05.2020
193
© РИА НовостиБоевая реактивная установка "Катюша"
Боевая реактивная установка Катюша
© РИА Новости
Боевая реактивная установка "Катюша". Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Саперы Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" обезвредили на приусадебном участке в Балашихинском районе Московской области реактивный снаряд от системы залпового огня "Катюша", сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Двадцать первого мая пиротехнический расчет Центра "Лидер" привлекался для извлечения взрывоопасного предмета на участке жителя деревни Федурново в Балашихинском районе", - сказал собеседник агентства.
По его словам, при выемке грунта под бассейн на приусадебном участке в частном секторе был обнаружен подозрительный предмет, который саперы МЧС идентифицировали как реактивный снаряд М-20 для "Катюши" времен войны.
"По мнению спасателей, опасная находка находилась в рабочем состоянии и могла сдетонировать в любой момент", - резюмировал представитель министерства.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
12:50
Найденный на остановке в Москве предмет оказался муляжом гранаты
433100
Обсудить 2
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)Происшествия
Рекомендуем
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Нижнем Тагиле водители автобусов устроили гонки, а затем подрались
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский поддержал медсестру, вышедшую на работу в прозрачном костюме
Мобильный госпиталь МЧС ДНР
В ДНР число выявленных случаев заражения коронавирусом возросло до 339
Спасатели на месте крушения самолета авиакомпании Пакистанские аваиалинии в Карачи
В Пакистане разбился пассажирский самолет
Самолет Airbus A320 авиакомпании Пакистанские авиалинии
На борту разбившегося в Пакистане самолета было 90 человек
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Набиуллина оценила действие временных проинфляционных факторов
Здание Центрального банка РФ в Москве
В ЦБ оценили ситуацию на финансовых и сырьевых рынках
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Рябков рассказал о контактах Путина и Трампа
Строительство многофункционального медицинского центра Министерства обороны РФ
В Воронеже на месте строительства медцентра нашли боеприпас времен войны
Виктор Медведчук
Медведчук призвал устранить "незаконное влияние США" на политику Украины
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с представителями общественности Дагестана
Путин заявил о необходимости наращивать тестирование на коронавирус
Солдаты ВСУ на востоке Украины
Украинские силовики заявили о 7 обстрелах в Донбассе за сутки
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко возмутил отказ России предоставить полигон для испытания ракеты
Место крушения самолета в Карачи. Кадр из видео очевидца
Появились видео с места крушения самолета в Пакистане
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:13Путин назвал ключевые моменты для успешной борьбы с коронавирусом
15:12СМИ: не менее пяти человек погибли при крушении самолета в Пакистане
15:11Россия будет работать над сохранением Договора по открытому небу
15:10Путин призвал восстановить плановую работу с онкобольными в полном объеме
15:10Собянин назвал ситуацию с коронавирусом управляемой
15:09Собянин заявил, что Москве удалось избежать худшего сценария с COVID-19
15:09Проект: семьям погибших Героев России удвоят пенсии по утере кормильца
15:08Известный французский актер попал в аварию
15:08Голикова: ситуация со смертностью от COVID в России никогда не скрывалась
15:08Суд вновь отложил рассмотрение дела экс-замглавы Минпромторга Овсянникова
15:08Рябков ответил на претензии США по Договору по открытому небу
15:07Россиян среди погибших в авиакатастрофе в Пакистане нет
15:07В МИД оценили шансы продления ДСНВ в 2021 году
15:05Голикова оценила работу медицинской системы в борьбе с COVID-19
15:05Голикова заявила, что тенденции по коронавирусу радуют
15:02СК предъявил обвинение за фото Мюллера на сайте "Бессмертного полка"
14:59Вирусолог оценил испытания российской вакцины от COVID-19 на людях
14:59В МИД заявили, что Россия остается привержена договору по открытому небу
14:57Премьер Пакистана заявил о начале расследования авиакатастрофы под Карачи
14:56В Ненецком округе ввели масочный режим
Лента новостейМолния