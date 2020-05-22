В Югре число жертв коронавируса достигло 13

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 мая - РИА Новости. Пожилой пациент с коронавирусом скончался в Сургуте, число летальных случаев в Ханты-Мансийском автономном округе достигло 13, сообщил региональный оперативный штаб по противодействию распространению инфекции.
"В Сургутской окружной больнице умер пациент с лабораторно подтвержденным COVID-19. Пациенту было 72 года. Лечение было осложнено сопутствующими заболеваниями. Врачи сделали все возможное для спасения его жизни... Ранее в Югре было зафиксировано 12 смертей", - говорится в сообщении.
Трое пациентов в Югре, у которых был подтвержден коронавирус, скончались в апреле, еще девять - с 1 по 20 мая. Ранее округ стал первым регионом УрФО, где число летальных случаев, связанных с COVID-19, превысило 10.
В целом по Югре коронавирус выявлен у 1510 человек, выздоровели 520 из них. Режим обязательной самоизоляции в округе продлен до конца мая, с 12 мая в регионе начал действовать масочный режим в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.