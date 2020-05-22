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2020-05-22T13:34
https://ria.ru/20200522/1571838044.html
В аппарате Москальковой рассказали об обращениях за время пандемии
https://cdn24.img.ria.ru/images/155886/07/1558860730_0:131:3009:1824_1036x0_80_0_0_d24ab46b4b9643c0bcda6ace0c156524.jpg
РИА Новости

В аппарате Москальковой рассказали об обращениях за время пандемии

13:34 22.05.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Более 1 тысячи обращений поступило в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой во время ограничительных мер из-за пандемии коронавируса с 27 марта по 14 мая, говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.
Ранее Москалькова говорила, что россияне жалуются на отсутствие в аптеках масок и дезинфицирующих средств, а также сложности в сдаче теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 и завышенную стоимость данной услуги.
"Динамика обращений к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации в период введения ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19: с 27 марта 2020 г. в аппарате уполномоченного развернута в круглосуточном режиме горячая линия. По состоянию на 14 мая поступило 1113 обращений",- говорится в сообщении.
Уточняется, что чаще всего обращения поступали во второй половине апреля. При этом по 306 обращениям даны разъяснения, по 677 — направлены письма в компетентные органы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыТатьяна МоскальковаЗдоровье - ОбществоОбщество
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