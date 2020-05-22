В аппарате Москальковой рассказали об обращениях за время пандемии

Ранее Москалькова говорила, что россияне жалуются на отсутствие в аптеках масок и дезинфицирующих средств, а также сложности в сдаче теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 и завышенную стоимость данной услуги.

Уточняется, что чаще всего обращения поступали во второй половине апреля. При этом по 306 обращениям даны разъяснения, по 677 — направлены письма в компетентные органы.