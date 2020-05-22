В аппарате Москальковой рассказали об обращениях за время пандемии

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Более 1 тысячи обращений поступило в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой во время ограничительных мер из-за пандемии коронавируса с 27 марта по 14 мая, говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.
Ранее Москалькова говорила, что россияне жалуются на отсутствие в аптеках масок и дезинфицирующих средств, а также сложности в сдаче теста на коронавирусную инфекцию COVID-19 и завышенную стоимость данной услуги.
"Динамика обращений к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации в период введения ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19: с 27 марта 2020 г. в аппарате уполномоченного развернута в круглосуточном режиме горячая линия. По состоянию на 14 мая поступило 1113 обращений",- говорится в сообщении.
Уточняется, что чаще всего обращения поступали во второй половине апреля. При этом по 306 обращениям даны разъяснения, по 677 — направлены письма в компетентные органы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.