Число случаев COVID-19 в Латвии увеличилось до 1030

Полицейский в маске на блокпосту возле Вильнюса в Латвии

РИГА, 22 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев Число выявленных случаев коронавируса Латвии за сутки увеличилось на пять, до 1,03 тысячи, сообщил РИА Новости представитель Центра профилактики и контроля заболеваний республики.

"За сутки COVID-19 выявлен у пяти человек, сделано 1745 анализов", - сказал собеседник агентства.

За время пандемии в Латвии было сделано 96366 анализов, COVID-19 заболели 1030 человек, умерли 22 человека.

В больницах в данный момент от коронавируса лечатся 25 человек, у 23 пациентов заболевание средней тяжести, два человека находятся в тяжелом состоянии.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.