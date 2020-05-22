Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T13:34
https://ria.ru/20200522/1571837998.html
Число случаев COVID-19 в Латвии увеличилось до 1030
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570664350_0:160:3061:1882_1036x0_80_0_0_e214e9c7c61bffdd867b572b683c7a61.jpg
РИА Новости

Число случаев COVID-19 в Латвии увеличилось до 1030

13:34 22.05.2020
77
© AFP 2020 / Petras MalukasПолицейский в маске на блокпосту возле Вильнюса в Латвии
Полицейский в маске на блокпосту возле Вильнюса в Латвии
© AFP 2020 / Petras Malukas
РИГА, 22 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Латвии за сутки увеличилось на пять, до 1,03 тысячи, сообщил РИА Новости представитель Центра профилактики и контроля заболеваний республики.
"За сутки COVID-19 выявлен у пяти человек, сделано 1745 анализов", - сказал собеседник агентства.
За время пандемии в Латвии было сделано 96366 анализов, COVID-19 заболели 1030 человек, умерли 22 человека.
В больницах в данный момент от коронавируса лечатся 25 человек, у 23 пациентов заболевание средней тяжести, два человека находятся в тяжелом состоянии.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
310000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЛатвияВ мире
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
В Белоруссии число выявленных случаев коронавируса выросло до 34 303
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
В Румынии число случаев коронавируса увеличилось до 17 712
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
В МИД оценили шансы продления ДСНВ в 2021 году
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер
Генсек ОБСЕ обеспокоен выходом США из договора по открытому небу
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
Голикова: ситуация со смертностью от COVID в России никогда не скрывалась
Нью-Йорк
В США выявили более 25 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
Сергей Рябков
Рябков прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
Прохожие на улице в Киеве
В Киеве частично ослабят карантин
Автомобиль скорой помощи Литвы
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1604
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков ответил на претензии США по Договору по открытому небу
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
В ЦБ оценили ситуацию в российской экономике
Дельфины вида афалина в водах архипелага Турку в Финляндии
У берегов Финляндии впервые за почти 70 лет заметили дельфинов-афалин
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
В Индонезии число заразившихся коронавирусом достигло 20 796
Больничные места для пациентов с коронавирусом в выставочном комплексе Ленэкспо в Санкт-Петербурге
В Петербурге свободны около 11% коек для пациентов с COVID-19
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время онлайн-пресс-конференции
Набиуллина оценила влияние выплат на детей на российскую экономику
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:13Путин назвал ключевые моменты для успешной борьбы с коронавирусом
15:12СМИ: не менее пяти человек погибли при крушении самолета в Пакистане
15:11Россия будет работать над сохранением Договора по открытому небу
15:10Путин призвал восстановить плановую работу с онкобольными в полном объеме
15:10Собянин назвал ситуацию с коронавирусом управляемой
15:09Собянин заявил, что Москве удалось избежать худшего сценария с COVID-19
15:09Проект: семьям погибших Героев России удвоят пенсии по утере кормильца
15:08Известный французский актер попал в аварию
15:08Голикова: ситуация со смертностью от COVID в России никогда не скрывалась
15:08Суд вновь отложил рассмотрение дела экс-замглавы Минпромторга Овсянникова
15:08Рябков ответил на претензии США по Договору по открытому небу
15:07Россиян среди погибших в авиакатастрофе в Пакистане нет
15:07В МИД оценили шансы продления ДСНВ в 2021 году
15:05Голикова оценила работу медицинской системы в борьбе с COVID-19
15:05Голикова заявила, что тенденции по коронавирусу радуют
15:02СК предъявил обвинение за фото Мюллера на сайте "Бессмертного полка"
14:59Вирусолог оценил испытания российской вакцины от COVID-19 на людях
14:59В МИД заявили, что Россия остается привержена договору по открытому небу
14:57Премьер Пакистана заявил о начале расследования авиакатастрофы под Карачи
14:56В Ненецком округе ввели масочный режим
Лента новостейМолния