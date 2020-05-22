Крганов: надеюсь на выводы по ситуации с COVID-19 в Дагестане

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов рассчитывает на выводы в отношении чиновников, допустивших сложную ситуацию с коронавирусом в Дагестане.
Президент России Владимир Путин 18 мая провел совещание с руководством и представителями общественности Дагестана. На нем муфтий Республики Дагестан Ахмад Абдулаев охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в регионе как крайне сложную. По его словам, больницы переполнены, погибли более 700 человек, в том числе 50 медработников.
"Именно муфтият Дагестана первым стал бить тревогу, в то время когда некоторые чиновники пытались скрыть истинное положение дел", - сказал Крганов РИА Новости.
"Надеюсь, что будут сделаны выводы по тем ответственным лицам, которые допустили такую ситуацию", - сказал глава ДСМР.
Ранее Крганов заявил, что муфтий Республики Дагестан Ахмад Абдулаев и его последователи, "как и в 1999 году, совершили настоящий подвиг, сохранив тысячи жизней" и уточнил, что будет ходатайствовать о награждении его "высокой правительственной наградой".