Крганов: надеюсь на выводы по ситуации с COVID-19 в Дагестане

"Именно муфтият Дагестана первым стал бить тревогу, в то время когда некоторые чиновники пытались скрыть истинное положение дел", - сказал Крганов РИА Новости.

"Надеюсь, что будут сделаны выводы по тем ответственным лицам, которые допустили такую ситуацию", - сказал глава ДСМР.

Ранее Крганов заявил, что муфтий Республики Дагестан Ахмад Абдулаев и его последователи, "как и в 1999 году, совершили настоящий подвиг, сохранив тысячи жизней" и уточнил, что будет ходатайствовать о награждении его "высокой правительственной наградой".