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Религия и мировоззрение
2020-05-22T14:20
https://ria.ru/20200522/1571837640.html
Крганов: надеюсь на выводы по ситуации с COVID-19 в Дагестане
https://cdn24.img.ria.ru/images/96428/28/964282839_0:0:3500:1969_1036x0_80_0_0_fb96459fd1894c92b5eba9bb6e2aa824.jpg
РИА Новости

Крганов: надеюсь на выводы по ситуации с COVID-19 в Дагестане

13:30 22.05.2020 (обновлено: 14:20 22.05.2020)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПредседатель ЦДУМ России Альбир Крганов на 10-м юбилейном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Председатель ЦДУМ России Альбир Крганов на 10-м юбилейном заседании Международного дискуссионного клуба Валдай
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов рассчитывает на выводы в отношении чиновников, допустивших сложную ситуацию с коронавирусом в Дагестане.
Президент России Владимир Путин 18 мая провел совещание с руководством и представителями общественности Дагестана. На нем муфтий Республики Дагестан Ахмад Абдулаев охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в регионе как крайне сложную. По его словам, больницы переполнены, погибли более 700 человек, в том числе 50 медработников.
"Именно муфтият Дагестана первым стал бить тревогу, в то время когда некоторые чиновники пытались скрыть истинное положение дел", - сказал Крганов РИА Новости.
"Надеюсь, что будут сделаны выводы по тем ответственным лицам, которые допустили такую ситуацию", - сказал глава ДСМР.
Ранее Крганов заявил, что муфтий Республики Дагестан Ахмад Абдулаев и его последователи, "как и в 1999 году, совершили настоящий подвиг, сохранив тысячи жизней" и уточнил, что будет ходатайствовать о награждении его "высокой правительственной наградой".
Главный муфтий Москвы и Центральной России Альбир Крганов
11:35Религия и мировоззрение
Глава ДСМР: совещание Путина и муфтия Дагестана вдохновило жителей
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Религия и мировоззрениеРелигияАльбир КргановНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ПутинОбщество
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