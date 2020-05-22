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2020-05-22T13:30
https://ria.ru/20200522/1571837612.html
СК на Кубани проверит сообщение об убийстве депутатом-фермером собак
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РИА Новости

СК на Кубани проверит сообщение об убийстве депутатом-фермером собак

13:30 22.05.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
КРАСНОДАР, 22 мая - РИА Новости. Следователи на Кубани организовали проверку информации о том, что фермер и депутат из Темрюкского района Владимир Ченчик застрелил двух собак.
После сообщений в СМИ о расправе над собаками членство Ченчика в "Единой России" было приостановлено, его кандидатура снята с предстоящих праймериз. При этом подтвердить, действительно ли стрелял он, в ГУМВД и СУСК по Краснодарскому краю РИА Новости пока не удалось, процессуальный статус Ченчика неизвестен.
"В территориальном следственном отделе проводится проверка по факту жестокого обращения с животными фермером. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю, комментируя историю, в которой может быть замешан Ченчик.
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По данным пресс-службы Краснодарского краевого суда, в четверг Сигидина заключили под стражу на один месяц. В реготделении "Единой России" заявили: если вина Сигидина будет доказана, то он будет исключен из партии.
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