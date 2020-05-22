СК на Кубани проверит сообщение об убийстве депутатом-фермером собак

"В территориальном следственном отделе проводится проверка по факту жестокого обращения с животными фермером. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю, комментируя историю, в которой может быть замешан Ченчик.