СК на Кубани проверит сообщение об убийстве депутатом-фермером собак

КРАСНОДАР, 22 мая - РИА Новости. Следователи на Кубани организовали проверку информации о том, что фермер и депутат из Темрюкского района Владимир Ченчик застрелил двух собак.
После сообщений в СМИ о расправе над собаками членство Ченчика в "Единой России" было приостановлено, его кандидатура снята с предстоящих праймериз. При этом подтвердить, действительно ли стрелял он, в ГУМВД и СУСК по Краснодарскому краю РИА Новости пока не удалось, процессуальный статус Ченчика неизвестен.
"В территориальном следственном отделе проводится проверка по факту жестокого обращения с животными фермером. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю, комментируя историю, в которой может быть замешан Ченчик.
Это второй кубанский депутат-единоросс, членство которого приостановили соратники по партии. В среду прокуратура края сообщила о возбуждении уголовного дела о крупном мошенничестве в отношении депутата законодательного собрания Кубани и по совместительству руководителя компании-застройщика ООО "Краснодар Сити", которого подозревают в хищении денег дольщиков. По данным сайта кубанского парламента и Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), компанию возглавляет Андрей Сигидин.
По данным пресс-службы Краснодарского краевого суда, в четверг Сигидина заключили под стражу на один месяц. В реготделении "Единой России" заявили: если вина Сигидина будет доказана, то он будет исключен из партии.