Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-22T13:28
https://ria.ru/20200522/1571837450.html
Источник: в ГД обсудят смену координатора по связям с парламентом США
https://cdn22.img.ria.ru/images/155191/92/1551919255_0:307:3072:2035_1036x0_80_0_0_2d22b228e1b76573b22e0275edaca266.jpg
РИА Новости

Источник: в ГД обсудят смену координатора по связям с парламентом США

13:28 22.05.2020
75
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Совет Госдумы рассмотрит вопрос о смене координатора депутатской группы по связям с парламентом Соединенных Штатов Америки на заседании 26 мая, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Ранее сообщалось, что координатором группы планируется назначить главу комитета ГД по образованию и науке Вячеслава Никонова, его кандидатура вынесена на обсуждение. Сейчас эту должность занимает депутат Госдумы Инга Юмашева.
"Собирают подписи за изменение руководителя группы дружбы с США на Никонова. Этот вопрос рассмотрит Совет ГД", - сообщил собеседник агентства.
На уточняющий вопрос, идет ли речь о ближайшем заседании, которое планируется провести 26 мая, он ответил утвердительно.
Сенатор Олег Морозов
11:35
Сенатор: Россия готова к переговорам с США, но не под "дулом пистолета"
340001
Обсудить 0
Инга ЮмашеваГосдума РФВячеслав НиконовСШАПолитика
Рекомендуем
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев оценил ход переговоров России и США по разоружению
Сенатор Олег Морозов
Сенатор: Россия готова к переговорам с США, но не под "дулом пистолета"
Здание Государственной Думы РФ
ГД поддержала проект о повышении пенсий по утере кормильца родным военных
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Рябков рассказал о контактах Путина и Трампа
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
В ЦБ отметили сохранение интереса к российским ОФЗ со стороны иностранцев
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер
Генсек ОБСЕ обеспокоен выходом США из договора по открытому небу
Сотрудники полиции в аэропорту Франкфурта, Германия
Во Франкфурте задержали предполагаемую террористку ИГ*
Здание Государственной Думы РФ
Госдума поддержала проект о порядке рассмотрения споров на госслужбе
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
В МИД оценили шансы продления ДСНВ в 2021 году
Украинский флаг на границе с Россией
На Украине планируют перенести срок постройки "стены" с Россией
Сбор пожертвований на ремонт храма. Архивное фото
Епархии РПЦ направили 170 млн рублей пожилым и многодетным клирикам
Участники сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва в Пекине
Эксперт: Китай ответил на давление США увеличением военного бюджета
Клавиатура компьютера
ФОМ: каждый пятый россиянин никогда не пользовался интернетом
Здание Государственной Думы РФ
Госдума поддержала перенос даты публикации сведений о доходах депутатов
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
В Румынии число случаев коронавируса увеличилось до 17 712
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:13Путин назвал ключевые моменты для успешной борьбы с коронавирусом
15:12СМИ: не менее пяти человек погибли при крушении самолета в Пакистане
15:11Россия будет работать над сохранением Договора по открытому небу
15:10Путин призвал восстановить плановую работу с онкобольными в полном объеме
15:10Собянин назвал ситуацию с коронавирусом управляемой
15:09Собянин заявил, что Москве удалось избежать худшего сценария с COVID-19
15:09Проект: семьям погибших Героев России удвоят пенсии по утере кормильца
15:08Известный французский актер попал в аварию
15:08Голикова: ситуация со смертностью от COVID в России никогда не скрывалась
15:08Суд вновь отложил рассмотрение дела экс-замглавы Минпромторга Овсянникова
15:08Рябков ответил на претензии США по Договору по открытому небу
15:07Россиян среди погибших в авиакатастрофе в Пакистане нет
15:07В МИД оценили шансы продления ДСНВ в 2021 году
15:05Голикова оценила работу медицинской системы в борьбе с COVID-19
15:05Голикова заявила, что тенденции по коронавирусу радуют
15:02СК предъявил обвинение за фото Мюллера на сайте "Бессмертного полка"
14:59Вирусолог оценил испытания российской вакцины от COVID-19 на людях
14:59В МИД заявили, что Россия остается привержена договору по открытому небу
14:57Премьер Пакистана заявил о начале расследования авиакатастрофы под Карачи
14:56В Ненецком округе ввели масочный режим
Лента новостейМолния