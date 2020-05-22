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2020-05-22T13:52
https://ria.ru/20200522/1571837414.html
ГД поддержала проект о повышении пенсий по утере кормильца родным военных
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РИА Новости

ГД поддержала проект о повышении пенсий по утере кормильца родным военных

13:28 22.05.2020 (обновлено: 13:52 22.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышениях пенсий по утере кормильца нетрудоспособным членам семей погибших военных.
Законопроектом предлагается повысить пенсии по утере кормильца нетрудоспособным членам семей погибших военных. Всем нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) военнослужащих (сотрудников, лиц, уволенных с военной и иной приравненной к ней службы) к назначаемой им пенсии по случаю потери кормильца предлагается устанавливать повышения.
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Поясняется, что несмотря на то, что законодательством определено 13 льготных категорий граждан, имеющих право на получение повышений пенсии по случаю потери кормильца, судами принимаются решения только по трем категориям: это члены семей умерших (погибших) Героев, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.
"В целях снятия социальной напряженности среди членов семей погибших (умерших) военнослужащих законопроектом, исходя из судебной практики, предлагается всем нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) военнослужащих к назначаемой им пенсии по случаю потери кормильца устанавливать повышения, которые предусмотрены статьей 45 закона No 4468-1 для соответствующих льготных категорий их кормильцев", - говорится в пояснительной записке.
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