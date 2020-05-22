ГД поддержала проект о повышении пенсий по утере кормильца родным военных

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышениях пенсий по утере кормильца нетрудоспособным членам семей погибших военных.

Законопроектом предлагается повысить пенсии по утере кормильца нетрудоспособным членам семей погибших военных. Всем нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) военнослужащих (сотрудников, лиц, уволенных с военной и иной приравненной к ней службы) к назначаемой им пенсии по случаю потери кормильца предлагается устанавливать повышения.

Поясняется, что несмотря на то, что законодательством определено 13 льготных категорий граждан, имеющих право на получение повышений пенсии по случаю потери кормильца, судами принимаются решения только по трем категориям: это члены семей умерших (погибших) Героев, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.