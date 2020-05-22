Экспорт с/х продукции Подмосковья в I кв 2020 года увеличился на 27%

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Объем экспорта сельскохозяйственной продукции из Московской области в I квартале текущего года увеличился на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр сельского хозяйства региона . Объем экспорта сельскохозяйственной продукции из Московской области в I квартале текущего года увеличился на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Разин

"Продукцию агропромышленного комплекса Подмосковья стали чаше покупать за рубежом. Объем экспорта за первый квартал этого года увеличился на 27 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Мы отправили на экспорт сельхозпродукции на 246,2 миллиона долларов", - сказал Разин.

По его словам основными экспортируемыми товарами Подмосковья являются продукты глубокой переработки сельского хозяйства – мяса, молока, зерна, также белки, животные жиры.