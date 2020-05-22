Экспорт с/х продукции Подмосковья в I кв 2020 года увеличился на 27%

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Объем экспорта сельскохозяйственной продукции из Московской области в I квартале текущего года увеличился на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Разин.
"Продукцию агропромышленного комплекса Подмосковья стали чаше покупать за рубежом. Объем экспорта за первый квартал этого года увеличился на 27 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Мы отправили на экспорт сельхозпродукции на 246,2 миллиона долларов", - сказал Разин.
По его словам основными экспортируемыми товарами Подмосковья являются продукты глубокой переработки сельского хозяйства – мяса, молока, зерна, также белки, животные жиры.
"Наибольшим спросом готовая пищевая продукция из нашего региона пользуется в странах СНГ - это Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и другие - примерно 75%. Также мы экспортируем в Турцию, Иран, Сирию, Францию, Германию. Большой потенциал в Подмосковье по экспорту в Китай", - отметил Разин.