Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2020-05-22T13:28
https://ria.ru/20200522/1571837318.html
Экспорт с/х продукции Подмосковья в I кв 2020 года увеличился на 27%
https://cdn24.img.ria.ru/images/155332/00/1553320083_0:19:3072:1746_1036x0_80_0_0_26650e5e6c7d53db3e8d25b39689aca9.jpg
РИА Новости

Экспорт с/х продукции Подмосковья в I кв 2020 года увеличился на 27%

13:27 22.05.2020 (обновлено: 13:28 22.05.2020)
35
© РИА Новости / Варвара ГертьеМолоко в бутылках
Молоко в бутылках
© РИА Новости / Варвара Гертье
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Объем экспорта сельскохозяйственной продукции из Московской области в I квартале текущего года увеличился на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Разин.
"Продукцию агропромышленного комплекса Подмосковья стали чаше покупать за рубежом. Объем экспорта за первый квартал этого года увеличился на 27 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Мы отправили на экспорт сельхозпродукции на 246,2 миллиона долларов", - сказал Разин.
По его словам основными экспортируемыми товарами Подмосковья являются продукты глубокой переработки сельского хозяйства – мяса, молока, зерна, также белки, животные жиры.
Сев ячменя
20 мая, 15:10Новости Подмосковья
Подмосковный Зарайск лидирует по севу яровых культур
"Наибольшим спросом готовая пищевая продукция из нашего региона пользуется в странах СНГ - это Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и другие - примерно 75%. Также мы экспортируем в Турцию, Иран, Сирию, Францию, Германию. Большой потенциал в Подмосковье по экспорту в Китай", - отметил Разин.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяАндрей РазинМосковская область (Подмосковье)
Рекомендуем
Здание Минэкономразвития РФ
В МЭР назвали основной фактор снижения промпроизводства в России
Весенняя посевная
Ивановские аграрии завершают сев яровых культур
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: тверские власти разработали законопроект по поддержке самозанятых
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян
Эксперт: доклад премьера Госсовета КНР на ВСНП – позитивный сигнал миру
Вид на пляж отеля Lujo Bodrum
Выяснилось, как будут принимать туристов в отелях в Турции
Алексей Заботкин
Алексей Заботкин займет пост зампреда Центробанка
Город Чэнду провинции Сычуань. Китай
Российский эксперт оценил перспективы экономического развития Китая
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
В ЦБ отметили сохранение интереса к российским ОФЗ со стороны иностранцев
Зажженная конфорка
Власти Кубани: уровень газификации в крае в 2025 году достигнет 85%
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время онлайн-пресс-конференции
Набиуллина оценила влияние выплат на детей на российскую экономику
Сев ячменя
Подмосковный Зарайск лидирует по севу яровых культур
Пассажир стоит возле остановки общественного транспорта
Число пассажиров в подмосковном транспорте упало на 74% с марта
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на пленарном заседании открытия III Форума социальных инноваций регионов Роль национальных проектов в прорывном развитии социальной сферы регионов. 19 июня 2019
Воробьев проинспектировал фабрику по производству масок в Бронницах
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве
В Москве работодатели аннулировали более двух тысяч пропусков сотрудников
Женщина с детьми
Более 50,5 тысячи жителей Подмосковья получили выплаты на ребенка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:13Путин назвал ключевые моменты для успешной борьбы с коронавирусом
15:12СМИ: не менее пяти человек погибли при крушении самолета в Пакистане
15:11Россия будет работать над сохранением Договора по открытому небу
15:10Путин призвал восстановить плановую работу с онкобольными в полном объеме
15:10Собянин назвал ситуацию с коронавирусом управляемой
15:09Собянин заявил, что Москве удалось избежать худшего сценария с COVID-19
15:09Проект: семьям погибших Героев России удвоят пенсии по утере кормильца
15:08Известный французский актер попал в аварию
15:08Голикова: ситуация со смертностью от COVID в России никогда не скрывалась
15:08Суд вновь отложил рассмотрение дела экс-замглавы Минпромторга Овсянникова
15:08Рябков ответил на претензии США по Договору по открытому небу
15:07Россиян среди погибших в авиакатастрофе в Пакистане нет
15:07В МИД оценили шансы продления ДСНВ в 2021 году
15:05Голикова оценила работу медицинской системы в борьбе с COVID-19
15:05Голикова заявила, что тенденции по коронавирусу радуют
15:02СК предъявил обвинение за фото Мюллера на сайте "Бессмертного полка"
14:59Вирусолог оценил испытания российской вакцины от COVID-19 на людях
14:59В МИД заявили, что Россия остается привержена договору по открытому небу
14:57Премьер Пакистана заявил о начале расследования авиакатастрофы под Карачи
14:56В Ненецком округе ввели масочный режим
Лента новостейМолния