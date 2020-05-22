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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T14:13
https://ria.ru/20200522/1571837214.html
В Южной Осетии шесть человек вылечились от COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/152600/87/1526008711_0:492:4928:3264_1036x0_80_0_0_1e1336a623024f6322d879f3b8ac7546.jpg
РИА Новости

В Южной Осетии шесть человек вылечились от COVID-19

13:26 22.05.2020 (обновлено: 14:13 22.05.2020)
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© РИА Новости / Николай ПротопоповСтолица Южной Осетии город Цхинвал
Столица Южной Осетии город Цхинвал
© РИА Новости / Николай Протопопов
Столица Южной Осетии город Цхинвал. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 22 мая - РИА Новости. Число выздоровевших после коронавируса в Южной Осетии достигло шести человек, сообщила главный санитарный врач республики Марина Кочиева.
Ранее сообщалось, что в Южной Осетии лабораторно подтверждены 34 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Двое пациентов выздоровели.
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Отмечается, что в пятницу на лечении остаются 28 пациентов. Состояние у них стабильное, у многих отсутствует температура, некоторые готовятся к выписке. Всего на двухнедельном карантине находятся 213 человек.
Ранее правительство Южной Осетии приняло постановление о продлении запрета на пересечение госграницы с Россией до 31 мая включительно из-за ситуации с коронавирусом, он не касался отдельных категорий граждан. После появления первых случаев заражения власти Южной Осетии приняли решение о полном закрытии границы с Россией для всех граждан и грузового автотранспорта с 10 по 17 мая. Позже режим был продлен до 25 мая.
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Правительство Южной Осетии продлило ограничительные карантинные меры до 31 мая включительно. Остаются закрытыми детские развлекательные центры и аттракционы, кафе, компьютерные клубы, объекты физической культуры и спорта, тренажерные залы, бассейны, секции, объекты общепита, рестораны и кафе. Во всех школах до 31 мая будет действовать дистанционная форма обучения, за исключением автомобильной школы Югоосетинского государственного университета имени Александра Тибилова. Президент Южной Осетии также подписал указ об объявлении нерабочих дней с 12 по 28 мая включительно с сохранением заработной платы из-за ситуации с COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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