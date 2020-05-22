В Южной Осетии шесть человек вылечились от COVID-19

ЦХИНВАЛ, 22 мая - РИА Новости. Число выздоровевших после коронавируса в Число выздоровевших после коронавируса в Южной Осетии достигло шести человек, сообщила главный санитарный врач республики Марина Кочиева.

Ранее сообщалось, что в Южной Осетии лабораторно подтверждены 34 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Двое пациентов выздоровели.

Отмечается, что в пятницу на лечении остаются 28 пациентов. Состояние у них стабильное, у многих отсутствует температура, некоторые готовятся к выписке. Всего на двухнедельном карантине находятся 213 человек.

Ранее правительство Южной Осетии приняло постановление о продлении запрета на пересечение госграницы с Россией до 31 мая включительно из-за ситуации с коронавирусом, он не касался отдельных категорий граждан. После появления первых случаев заражения власти Южной Осетии приняли решение о полном закрытии границы с Россией для всех граждан и грузового автотранспорта с 10 по 17 мая. Позже режим был продлен до 25 мая.

Правительство Южной Осетии продлило ограничительные карантинные меры до 31 мая включительно. Остаются закрытыми детские развлекательные центры и аттракционы, кафе, компьютерные клубы, объекты физической культуры и спорта, тренажерные залы, бассейны, секции, объекты общепита, рестораны и кафе. Во всех школах до 31 мая будет действовать дистанционная форма обучения, за исключением автомобильной школы Югоосетинского государственного университета имени Александра Тибилова. Президент Южной Осетии также подписал указ об объявлении нерабочих дней с 12 по 28 мая включительно с сохранением заработной платы из-за ситуации с COVID-19.