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2020-05-22T13:42
https://ria.ru/20200522/1571837143.html
Генсек ОБСЕ обеспокоен выходом США из договора по открытому небу
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РИА Новости

Генсек ОБСЕ обеспокоен выходом США из договора по открытому небу

13:25 22.05.2020 (обновлено: 13:42 22.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер. Архивное фото
ВЕНА, 22 мая - РИА Новости. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер выразил обеспокоенность заявлением США о выходе из договора по открытому небу и надеется, что Вашингтон пересмотрит свою позицию.

"Обеспокоен заявлением США о выходе из договора по открытому небу. Печально, если это действительно случится: надеюсь, США передумают. Договор является одним из столпов безопасности, необходимым для поддержания мира и стабильности в Европе. Выход подорвет нашу безопасность", - написал Гремингер в Twitter.

Президент США Дональд Трамп в четверг объявил, что Вашингтон выходит из договора и будет вне соглашения, пока Россия "не будет выполнять свои обязательства". При этом он не исключил возвращение к соглашению, а также разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора.
Он был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Договор действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
Игорь Коротченко, главный редактор журнала Национальная оборона
12:14
Военный эксперт оценил выход США из Договора по открытому небу
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