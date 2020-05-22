Генсек ОБСЕ обеспокоен выходом США из договора по открытому небу

ВЕНА, 22 мая - РИА Новости. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер выразил обеспокоенность заявлением США о выходе из договора по открытому небу и надеется, что Вашингтон пересмотрит свою позицию.
"Обеспокоен заявлением США о выходе из договора по открытому небу. Печально, если это действительно случится: надеюсь, США передумают. Договор является одним из столпов безопасности, необходимым для поддержания мира и стабильности в Европе. Выход подорвет нашу безопасность", - написал Гремингер в Twitter.
Президент США Дональд Трамп в четверг объявил, что Вашингтон выходит из договора и будет вне соглашения, пока Россия "не будет выполнять свои обязательства". При этом он не исключил возвращение к соглашению, а также разработку новых договоренностей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении договора.
Он был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Договор действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.