Генсек ОБСЕ обеспокоен выходом США из договора по открытому небу

"Обеспокоен заявлением США о выходе из договора по открытому небу. Печально, если это действительно случится: надеюсь, США передумают. Договор является одним из столпов безопасности, необходимым для поддержания мира и стабильности в Европе. Выход подорвет нашу безопасность", - написал Гремингер в Twitter.