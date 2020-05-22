Снявшаяся в откровенной фотосессии врач вступилась за медсестру из Тулы

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Врач-педиатр из Санкт-Петербурга Анастасия Орлова, которая в прошлом году снялась в откровенной фотосессии, прокомментировала прозрачный защитный костюм медсестры из Тульской областной больницы.
"Во-первых, тот, кто выкладывает такие фотографии в интернет, поступает низко. Тем более если фотографировал мужчина. Ему оказывают помощь, а он поступает по-свински! <…> Во-вторых, тем, кто не облачался в подобные костюмы, никогда не понять, какой дискомфорт они доставляют. Я бы посмотрела на этих критиков, если бы они провели несколько часов в такой защите", — рассказала она в интервью газете Metro.
Орлова предположила, что медсестра, скорее всего, не сообразила, что костюм настолько просвечивает.
"Конечно, дресс-код в стационаре должен быть. Медицинская одежда — халат или костюм. Я ее не осуждаю, просто говорю, что девушке, возможно, пришлось так поступить, потому что не было выхода. Либо одеться так, либо преть в спецодежде", — добавила она.
Несколько дней назад в Сеть попали фотографии из инфекционного госпиталя при Тульской областной клинической больнице. На них медсестра одета в прозрачный защитный костюм, сквозь который видно, что на ней только купальник. Девушка оделась так из-за сильной жары. После того как об этом стало известно руководству, к ней применили дисциплинарное взыскание.