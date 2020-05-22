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2020-05-22T13:50
https://ria.ru/20200522/1571837118.html
Снявшаяся в откровенной фотосессии врач вступилась за медсестру из Тулы
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РИА Новости

Снявшаяся в откровенной фотосессии врач вступилась за медсестру из Тулы

13:35 22.05.2020 (обновлено: 13:50 22.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский и пациент в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинский и пациент в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Врач-педиатр из Санкт-Петербурга Анастасия Орлова, которая в прошлом году снялась в откровенной фотосессии, прокомментировала прозрачный защитный костюм медсестры из Тульской областной больницы.
"Во-первых, тот, кто выкладывает такие фотографии в интернет, поступает низко. Тем более если фотографировал мужчина. Ему оказывают помощь, а он поступает по-свински! <…> Во-вторых, тем, кто не облачался в подобные костюмы, никогда не понять, какой дискомфорт они доставляют. Я бы посмотрела на этих критиков, если бы они провели несколько часов в такой защите", — рассказала она в интервью газете Metro.
Врачи и пациент с COVID-19 в палате центральной клинической больницы РЖД-Медицина в Москве
20 мая, 12:48
В Сети вступились за тульскую медсестру в прозрачном защитном костюме
Орлова предположила, что медсестра, скорее всего, не сообразила, что костюм настолько просвечивает.

"Конечно, дресс-код в стационаре должен быть. Медицинская одежда — халат или костюм. Я ее не осуждаю, просто говорю, что девушке, возможно, пришлось так поступить, потому что не было выхода. Либо одеться так, либо преть в спецодежде", — добавила она.

Несколько дней назад в Сеть попали фотографии из инфекционного госпиталя при Тульской областной клинической больнице. На них медсестра одета в прозрачный защитный костюм, сквозь который видно, что на ней только купальник. Девушка оделась так из-за сильной жары. После того как об этом стало известно руководству, к ней применили дисциплинарное взыскание.
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