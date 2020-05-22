Снявшаяся в откровенной фотосессии врач вступилась за медсестру из Тулы

"Конечно, дресс-код в стационаре должен быть. Медицинская одежда — халат или костюм. Я ее не осуждаю, просто говорю, что девушке, возможно, пришлось так поступить, потому что не было выхода. Либо одеться так, либо преть в спецодежде", — добавила она.