В Румынии число случаев коронавируса увеличилось до 17 712

Ранее власти страны сообщали о 17 585 случаях заражения, 1151 из которых стал летальным.
"На сегодня в Румынии подтверждено 17 712 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1159 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что 10 777 пациентов вылечились и были выписаны из больниц.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти на 30 дней объявили режим повышенной готовности. Жители страны продолжат носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах. Продолжает действовать запрет на работу точек общепита и торговых центров, закрыты учебные заведения. Также в силе еще на 14 дней остается решение о приостановке авиасообщения с другими странами.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.