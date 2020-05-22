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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T13:27
https://ria.ru/20200522/1571836975.html
В Румынии число случаев коронавируса увеличилось до 17 712
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569403771_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_75bfcc6ed7732845c1694647e392f3c4.jpg
РИА Новости

В Румынии число случаев коронавируса увеличилось до 17 712

13:24 22.05.2020 (обновлено: 13:27 22.05.2020)
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© AP Photo / Vadim GhirdaМуниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
КИШИНЕВ, 22 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 127, до 17 712, всего с начала пандемии умерли 1159 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 17 585 случаях заражения, 1151 из которых стал летальным.
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"На сегодня в Румынии подтверждено 17 712 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1159 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что 10 777 пациентов вылечились и были выписаны из больниц.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти на 30 дней объявили режим повышенной готовности. Жители страны продолжат носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах. Продолжает действовать запрет на работу точек общепита и торговых центров, закрыты учебные заведения. Также в силе еще на 14 дней остается решение о приостановке авиасообщения с другими странами.
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