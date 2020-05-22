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Религия и мировоззрение
2020-05-22T14:04
https://ria.ru/20200522/1571836852.html
Епархии РПЦ направили 170 млн рублей пожилым и многодетным клирикам
https://cdn25.img.ria.ru/images/96758/22/967582224_0:200:2929:1848_1036x0_80_0_0_f3467b0684e73e8ec2622fe3addfe80b.jpg
РИА Новости

Епархии РПЦ направили 170 млн рублей пожилым и многодетным клирикам

13:23 22.05.2020 (обновлено: 14:04 22.05.2020)
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСбор пожертвований на ремонт храма. Архивное фото
Сбор пожертвований на ремонт храма. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Не менее 170 миллионов рублей в 2019 году направили епархии Русской православной церкви нуждающимся престарелым клирикам, инвалидам, вдовам и сиротам, а также многодетным священникам, говорится в сообщении на сайте РПЦ.
"Российские епархии оказывают помощь нуждающимся в ней престарелым клирикам и церковным работникам, в частности, лицам с инвалидностью, а также членам многодетных семей священнослужителей и церковнослужителей, их вдовам и сиротам. За отчетный год помощь была оказана более чем 3 тысячам лиц, 60% из которых относятся к многодетным семьям. Общая годовая сумма финансовой помощи, оказанной епархиями, составила не менее 170 миллионов рублей. Также нуждающимся передавались вещи и продукты, оказывалась помощь в бытовых нуждах", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в 160 российских епархиях образованы попечительские комиссии, которые координируют оказание помощи, а "в отсутствие попечительских комиссий соответствующие функции выполняет епархиальный совет или епархиальный отдел социальной направленности". "Во многих епархиях ведутся реестры, благодаря которым попечительские комиссии могут регулярно наблюдать за положением дел у подопечных", - отмечают в Московской патриархии.
Московская патриархия по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и Московской области с 13 апреля проводить богослужения без участия прихожан. Позже эти ограничения были продлены до особого распоряжения священноначалия. Подобные меры были введены во многих епархиях Русской православной церкви.
Тогда председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что в Русской православной церкви поддерживают инициативу финансово помогать священникам, поскольку в РПЦ сложилась сложная ситуация из-за сокращения потока прихожан и пожертвований. В начале мая патриарх Московский и вся Руси Кирилл сообщил, что обратился "к людям состоятельным и благорасположенным к Церкви со смиренной просьбой оказать материальную поддержку нашим священнослужителям". Просьба, по его словам, была услышана.
14 мая патриарх Кирилл принял решение в 2020 году уменьшить на 25% выплаты годовых отчислений в Московскую патриархию некоторых епархий, а также московских храмов и ставропигиальных монастырей. Кроме того, 15 мая Московская патриархия решила оказать материальную поддержку нуждающимся священникам и вдовам клириков Московской городской епархии.
Сотрудница службы Милосердие на богослужении в храме ИКБ №2
Вчера, 19:38Религия и мировоззрение
РПЦ организовала более 100 служб добровольцев для помощи нуждающимся
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаРусская православная церковьМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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