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2020-05-22T13:19
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Во Франкфурте задержали предполагаемую террористку ИГ*
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РИА Новости

Во Франкфурте задержали предполагаемую террористку ИГ*

13:19 22.05.2020
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© AP Photo / Michael ProbstСотрудники полиции в аэропорту Франкфурта, Германия
Сотрудники полиции в аэропорту Франкфурта, Германия
© AP Photo / Michael Probst
Сотрудники полиции в аэропорту Франкфурта, Германия. Архивное фото
БЕРЛИН, 22 мая - РИА Новости. Предполагаемая террористка из группировки "Исламское государство"* была задержана в аэропорту Франкфурта-на-Майне при въезде в Германию, сообщили в пятницу в генпрокуратуре ФРГ.

"Зайнап Г. подозревается в том, что она является членом иностранной террористической группировки ИГ*", - говорится в сообщении.

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Задержанная является гражданкой Германии, сегодня утром был выписан ордер на ее арест.
По данным следствия, женщина выехала осенью 2014 года из Германии в Сирию, вышла там замуж за боевика ИГ* из Чечни и присоединилась к группировке. В марте 2015 года она через социальные СМИ обращалась к своим знакомым в Германии с призывом выехать в Сирию и вступить в ряды ИГ*.
В 2015 году ее супруг был убит, женщина повторно вышла замуж за боевика родом из Германии. В 2016 году она родила ребенка. Второй муж был убит в 2017 году. В начале 2020 года предполагаемая террористка сумела выехать из лагеря для беженцев на севере Сирии в Турцию, где была задержана для последующей экстрадиции в Германию.
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*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Генпрокуратура ФРГИсламское государствоФранкфурт-на-МайнеТурцияСирияВ мире
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