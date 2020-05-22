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2020-05-22T13:18
https://ria.ru/20200522/1571836527.html
Косачев оценил ход переговоров России и США по разоружению
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РИА Новости

Косачев оценил ход переговоров России и США по разоружению

13:18 22.05.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. США пытаются торговаться с Россией по поводу продления соглашений о разоружении, но с РФ, как и с Китаем, им следует договариваться, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Россия и Китай, а не США, Франция и Великобритания начинают гонку ядерных вооружений, поэтому нужны трехсторонние переговоры с участием Вашингтона, Москвы и Пекина, заявил ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. По его словам, США также хотят, чтобы Россия уничтожила ядерные боеголовки тактических ракет наземного базирования.
"Прозвучавшие в четверг заявления спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, безусловно, заслуживают самого пристального внимания, поскольку речь идет о судьбе важнейшего договора СНВ-3, ставшего последним звеном системы контроля над вооружениями, методично сокрушаемой вашингтонской администрацией", - сказал Косачев РИА Новости в пятницу.
После слов о том, что США "не заинтересованы в соглашениях ради самих соглашений", когда речь заходит о переговорах с Россией по стратегическим вооружениям, позиция Белого дома прорисовывается все более отчетливо. "Вашингтон рассматривает существующие договоры не в качестве общественного блага, ради которого и должна действовать держава – мировой лидер, а сугубо с "торговой" точки зрения: а что мы можем поиметь с этого?" - отметил сенатор.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
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"То есть если Россия говорит о том, что крайне важно сохранить СНВ - как и договор по ПРО, ДОВСЕ, ДРСМД, - то Америка видит в этом только одно: раз это нужно Москве, значит, нужно что-то выторговать взамен. А иначе эти договоры неинтересны", - сказал законодатель.
По его словам, Биллингсли, что называется, "на голубом глазу" повторил прежние абсурдные тезисы США – что Россия якобы разрушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) "созданием и развертыванием явно запрещенных ракет", нарушила Конвенцию о запрещении химического оружия, использовав отравляющее вещество в Великобритании, вышла из Договора об обычных вооружениях в Европе и "по сей день … нарушает Договор по открытому небу".
"То есть, приписав нам ровно все то, что разрушил сам Вашингтон, посчитав все эти соглашения не приносящими прямой выгоды ему лично", - добавил сенатор.
Зато спецпредставитель стал подробно говорить про Китай в контексте контроля над ядерным оружием и увязывать китайскую тему с вопросом продления договора по СНВ, отметил собеседник агентства.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
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То, что в Вашингтоне на сегодня китайская "мода" на угрозы, ни для кого не секрет, добавил сенатор. Не исключено, что на смену антироссийскому консенсусу очень скоро может прийти антикитайский, и мир вдруг узнает, что на сей раз именно Китай активно "вмешивался" в американские выборы или еще куда-то, полагает Косачев. "Ну а что касается России в этом контексте, то ее роль, похоже, вытекает из упомянутой выше "торгашеской" логики: вам нужен СНВ? "Россия должна помочь привести Китай за стол переговоров", - приводит глава комитета СФ позицию Биллингсли.
Трудно вести диалог с теми, кто пытается делать из разоружения бизнес, но все равно иного выбора пока нет, добавил Косачев. Тем более, что Маршалл Биллингсли высоко оценил переговоры, которые недавно состоялись у него с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым. А пока есть переговоры, остаются и надежды, считает политик.
"В том же, что касается Китая, США нужно пройти этот путь самим. Для этого, конечно, придется вспомнить, что дипломатия – это не санкции, а переговоры, что само по себе было бы огромным прогрессом для современной Америки. Но мы, конечно же, готовы всемерно помогать ей на этом пути здравого смысла и глобальной ответственности", - заключил Косачев.
Игорь Коротченко, главный редактор журнала Национальная оборона
12:14
Военный эксперт оценил выход США из Договора по открытому небу
Ранее США заявили, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор КНР. Китай заявил, что в подобных переговорах не заинтересован.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ранее, что Россия выступает против искусственных увязок Штатами участия Китая и диалога по ДСНВ, которые ставят под вопрос продление документа.
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Маршалл БиллингслиМария ЗахароваКонстантин КосачевМоскваВашингтон (город)СШАБезопасностьВ мире
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