В Москве работодатели аннулировали более двух тысяч пропусков сотрудников

"С момента запуска сервиса работодатели самостоятельно аннулировали более 2 тысяч цифровых пропусков своих сотрудников", - рассказали в пресс-службе.

В Москве отменили более тысячи штрафов за ошибку в номере авто в пропуске

В Москве отменили более тысячи штрафов за ошибку в номере авто в пропуске

В департаменте отметили, что чтобы обезопасить своих сотрудников от коронавирусной инфекции, работодателям по-прежнему рекомендовано по возможности минимизировать число работников, которые очно присутствуют в офисе или на производстве – даже в случаях, когда посещение организации не ограничено указом Мэра Москвы. Новый сервис поможет руководителям принять необходимые для этого меры.