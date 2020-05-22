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2020-05-22T13:37
https://ria.ru/20200522/1571836321.html
В Москве работодатели аннулировали более двух тысяч пропусков сотрудников
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РИА Новости

В Москве работодатели аннулировали более двух тысяч пропусков сотрудников

13:15 22.05.2020 (обновлено: 13:37 22.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Работодатели самостоятельно аннулировали более 2 тысяч цифровых пропусков своих сотрудников в Москве, сообщили РИА Новости в столичном департаменте информационных технологий в пятницу.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, благодаря которому работодатели с 21 мая смогут аннулировать цифровые пропуска сотрудников, чье присутствие не требуется на рабочих местах. Вечером 21 мая в личном кабинете юрлиц на портале mos.ru был запущен сервис, который позволяет работодателям управлять цифровыми пропусками своих сотрудников. В частности, с его помощью можно просмотреть полный список пропусков, выданных на ИНН организации, аннулировать пропуска сотрудников, в том числе при переводе на удаленную работу, или оформить новые.
"С момента запуска сервиса работодатели самостоятельно аннулировали более 2 тысяч цифровых пропусков своих сотрудников", - рассказали в пресс-службе.
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В департаменте отметили, что чтобы обезопасить своих сотрудников от коронавирусной инфекции, работодателям по-прежнему рекомендовано по возможности минимизировать число работников, которые очно присутствуют в офисе или на производстве – даже в случаях, когда посещение организации не ограничено указом Мэра Москвы. Новый сервис поможет руководителям принять необходимые для этого меры.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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