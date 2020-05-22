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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T14:46
https://ria.ru/20200522/1571836236.html
В Крыму возобновили пассажирские перевозки между муниципалитетами
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569608721_0:0:3191:1796_1036x0_80_0_0_e64f32b5e0eb4ab8fc1b2f285f49a9e6.jpg
РИА Новости

В Крыму возобновили пассажирские перевозки между муниципалитетами

13:25 22.05.2020 (обновлено: 14:46 22.05.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Крым возобновил регулярные пассажирские перевозки между муниципалитетами, прекращенные ранее в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, говорится в указе главы республики.

"По межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок междугороднего сообщения с 22 мая осуществляются в обычном режиме работы с учетом объема пассажиропотока", - говорится во внесенных изменениях в указ, опубликованный на сайте крымского правительства.

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При этом продажа билетов должна вестись с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Кроме того, также возобновлены в обычном режиме регулярные перевозки по маршрутам городского и пригородного сообщения.
В тоже время, согласно указу, регулярные перевозки междугороднего сообщения по смежным межрегиональным маршрутам в обычном режиме возобновятся с 25 мая.
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