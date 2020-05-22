В Крыму возобновили пассажирские перевозки между муниципалитетами

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Крым возобновил регулярные пассажирские перевозки между муниципалитетами, прекращенные ранее в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, говорится в указе главы республики.

"По межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок междугороднего сообщения с 22 мая осуществляются в обычном режиме работы с учетом объема пассажиропотока", - говорится во внесенных изменениях в указ, опубликованный на сайте крымского правительства.

При этом продажа билетов должна вестись с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Кроме того, также возобновлены в обычном режиме регулярные перевозки по маршрутам городского и пригородного сообщения.

В тоже время, согласно указу, регулярные перевозки междугороднего сообщения по смежным межрегиональным маршрутам в обычном режиме возобновятся с 25 мая.