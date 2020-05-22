В ЦБ отметили сохранение интереса к российским ОФЗ со стороны иностранцев

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Интерес к российским акциям и облигациям со стороны иностранных инвенабиусторов восстанавливается, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"Ситуация на рынках свидетельствует о некотором снижения рисков финансовой стабильности. Восстанавливается интерес к нашим акциям и облигациям иностранных участников. Показатели волатильности валютного курса со своих повышенных уровней приближаются к границе нормальности", - сказала она в рамках пресс-конференции.
По ее словам, доходности ОФЗ опустились до исторически минимальных значений, что создает возможность для снижения общего уровня процентных ставок в экономике и поддерживает развитие долгосрочных долговых инструментов.