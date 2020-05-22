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2020-05-22T13:32
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В ЦБ отметили сохранение интереса к российским ОФЗ со стороны иностранцев
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РИА Новости

В ЦБ отметили сохранение интереса к российским ОФЗ со стороны иностранцев

13:32 22.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Интерес к российским акциям и облигациям со стороны иностранных инвенабиусторов восстанавливается, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"Ситуация на рынках свидетельствует о некотором снижения рисков финансовой стабильности. Восстанавливается интерес к нашим акциям и облигациям иностранных участников. Показатели волатильности валютного курса со своих повышенных уровней приближаются к границе нормальности", - сказала она в рамках пресс-конференции.
По ее словам, доходности ОФЗ опустились до исторически минимальных значений, что создает возможность для снижения общего уровня процентных ставок в экономике и поддерживает развитие долгосрочных долговых инструментов.
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Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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