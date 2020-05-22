В ЦБ отметили сохранение интереса к российским ОФЗ со стороны иностранцев

"Ситуация на рынках свидетельствует о некотором снижения рисков финансовой стабильности. Восстанавливается интерес к нашим акциям и облигациям иностранных участников. Показатели волатильности валютного курса со своих повышенных уровней приближаются к границе нормальности", - сказала она в рамках пресс-конференции.