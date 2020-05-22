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2020-05-22T13:13
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Госдума поддержала проект о порядке рассмотрения споров на госслужбе
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РИА Новости

Госдума поддержала проект о порядке рассмотрения споров на госслужбе

13:13 22.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в пятницу приняла в первом чтении законопроект о совершенствовании порядка рассмотрения индивидуальных служебных споров на государственной гражданской службе.
Изменения предлагается внести в статью 70 федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации".
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Законопроектом предлагается внести изменения, направленные на совершенствование порядка формирования комиссии государственного органа по индивидуальным служебным спорам и ее работы с учетом особенностей организации и функционирования государственных органов. Согласно проекту, в комиссию по служебным спорам будут включаться избираемые представители гражданских служащих, включая представителей выборного профсоюзного органа; определяется порядок проведения собрания служащих и принятия решений. Отмечается, что заседание такой комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов, представляющих представителя нанимателя, и не менее половины членов, представляющих гражданских служащих, а в случае избрания в состав комиссии одного или нескольких представителей выборного профсоюзного органа проведение заседания комиссии без их участия не допускается.
Кроме того, согласно инициативе, за гражданским служащим, а также поступающим на гражданскую службу или ранее состоящим на ней, закрепляется право перенести рассмотрение служебного спора в суд, если он не был рассмотрен комиссией по служебным спорам в десятидневный срок.
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