Госдума поддержала проект о порядке рассмотрения споров на госслужбе

Законопроектом предлагается внести изменения, направленные на совершенствование порядка формирования комиссии государственного органа по индивидуальным служебным спорам и ее работы с учетом особенностей организации и функционирования государственных органов. Согласно проекту, в комиссию по служебным спорам будут включаться избираемые представители гражданских служащих, включая представителей выборного профсоюзного органа; определяется порядок проведения собрания служащих и принятия решений. Отмечается, что заседание такой комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов, представляющих представителя нанимателя, и не менее половины членов, представляющих гражданских служащих, а в случае избрания в состав комиссии одного или нескольких представителей выборного профсоюзного органа проведение заседания комиссии без их участия не допускается.