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Культура
2020-05-22T17:58
https://ria.ru/20200522/1571836153.html
Редкий экземпляр книги о Гарри Поттере продали за 33 тысячи фунтов
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РИА Новости

Редкий экземпляр книги о Гарри Поттере продали за 33 тысячи фунтов

17:58 22.05.2020
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© Фото : Hanson AuctioneersПервое издание книги о Гарри Поттере, проданное на аукционе Hanson
Первое издание книги о Гарри Поттере, проданное на аукционе Hanson
© Фото : Hanson Auctioneers
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Редкий экземпляр книги Джоаны Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" в твердой обложке из первого тиража 1997 года (было выпущено 500 экземпляров) продали на онлайн-аукционе в Великобритании за 33 тысячи фунтов стерлингов, сообщает Metro.
По информации сайта, издание, а также две его копии в мягком переплете (их купили за 4200 фунтов и 3700 фунтов) примерно 12 лет назад обнаружила учительница за пределами школы среди других книг, которые собирались выбросить.

"Я тогда спасла около пяти романов о Гарри Поттере, так как мне их стало жалко. Я люблю чтение и книги", — прокомментировала 65-летняя британка, которая решила остаться анонимной.

Ожидалось, что максимальная цена составит 20 тысяч фунтов (до аукциона книга в твердом переплете имела оценку в 8–12 тысяч из-за повреждений на обложке). Но ставки продолжали расти.
После торгов учительница, которая в итоге заработала более 40 тысяч фунтов стерлингов заявила: "Сказать, что я довольна, ничего не сказать".
Автор книг о Гарри Поттере британская писательница Джоан Роулинг. Архивное фото
13 декабря 2016, 20:39Культура
Рукописную книгу Роулинг продали на аукционе в Лондоне за $467 тысячЭстимейт лота составлял 300-500 тысяч фунтов стерлингов.
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КультураКнигиНовости культурыГарри ПоттерДжоан Роулинг (Джоан Мюррэй)Великобритания
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