ГД поддержала проект о выплатах семьям погибших федеральных госслужащих

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в пятницу приняла в первом чтении законопроект о единовременной выплате семьям погибших федеральных госслужащих, имевших награды РФ или поощренных президентом или правительством, в том числе посмертно.

"Законопроектом предусматривается включить в федеральные законы, регулирующие вопросы прохождения государственной службы в федеральных государственных органах, положения о выплате единовременного поощрения членам семей погибших (умерших) федеральных государственных служащих, награжденных государственными наградами Российской Федерации или поощренных президентом Российской Федерации, правительством Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к документу.

В тексте документа отмечается, что у родственников умершего госслужащего будет полгода на подачу заявления на такую выплату, ее начисление предлагается производить в течение месяца со дня обращения.