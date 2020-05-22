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2020-05-22T13:08
https://ria.ru/20200522/1571835889.html
ГД поддержала проект о выплатах семьям погибших федеральных госслужащих
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570572209_0:248:3156:2023_1036x0_80_0_0_4e1eab781afba30beffa81cb08af294c.jpg
РИА Новости

ГД поддержала проект о выплатах семьям погибших федеральных госслужащих

13:08 22.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в пятницу приняла в первом чтении законопроект о единовременной выплате семьям погибших федеральных госслужащих, имевших награды РФ или поощренных президентом или правительством, в том числе посмертно.
"Законопроектом предусматривается включить в федеральные законы, регулирующие вопросы прохождения государственной службы в федеральных государственных органах, положения о выплате единовременного поощрения членам семей погибших (умерших) федеральных государственных служащих, награжденных государственными наградами Российской Федерации или поощренных президентом Российской Федерации, правительством Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к документу.
На такие выплаты смогут претендовать родственники работников прокуратуры, Следственного комитета, органов внутренних дел, сотрудников МЧС и военнослужащих.
В тексте документа отмечается, что у родственников умершего госслужащего будет полгода на подачу заявления на такую выплату, ее начисление предлагается производить в течение месяца со дня обращения.
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