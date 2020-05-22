В Киеве частично ослабят карантин

"Сегодня министерство здравоохранения заявило, что Киев и еще 11 регионов не соответствуют критериям ослабления второго этапа ограничений. Из трех критериев столица не соответствует только одному, количество больных на 100 тысяч населения. Определена норма 12 больных (на 100 тысяч – ред.), в Киеве сейчас 15 больных на 100 тысяч людей", - заявил Кличко на брифинге.

По его словам, несмотря на несоответствие критериям, городские власти обращаются к правительству с просьбой разрешить начать второй этап ослаблений, но не всех, а критически необходимых городу и бизнесу. В частности, с 23 мая в Киеве планируется запуск работы общественного транспорта и торговых заведений площадью до 1 тысячи квадратных метров. Метро будет открыто согласно плану с 25 мая.