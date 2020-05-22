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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T13:06
https://ria.ru/20200522/1571835698.html
В Киеве частично ослабят карантин
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570643482_0:315:3080:2048_1036x0_80_0_0_58319923d8611edd9b6f69a79ddbc50e.jpg
РИА Новости

В Киеве частично ослабят карантин

13:06 22.05.2020
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© AFP 2020 / Sergei SupinskyПрохожие на улице в Киеве
Прохожие на улице в Киеве
© AFP 2020 / Sergei Supinsky
Прохожие на улице в Киеве . Архивное фото
КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Киев не отвечает всем критериям, необходимым для ослабления карантина, но власти города намерены частично ослабить ограничения с 23 мая, заявил в пятницу мэр украинской столицы Виталий Кличко.
В пятницу на Украине стартует второй из пяти этапов выхода из карантина, ранее введенного из-за COVID-19. В стране возобновляют работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады. Ранее Киевская обладминистрация сообщила, что карантин в Киевской области Украины пока не будут смягчать, потому что количество случаев заболевания коронавирусом на 100 тысяч населения превышает допустимую норму.
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"Сегодня министерство здравоохранения заявило, что Киев и еще 11 регионов не соответствуют критериям ослабления второго этапа ограничений. Из трех критериев столица не соответствует только одному, количество больных на 100 тысяч населения. Определена норма 12 больных (на 100 тысяч – ред.), в Киеве сейчас 15 больных на 100 тысяч людей", - заявил Кличко на брифинге.
По его словам, несмотря на несоответствие критериям, городские власти обращаются к правительству с просьбой разрешить начать второй этап ослаблений, но не всех, а критически необходимых городу и бизнесу. В частности, с 23 мая в Киеве планируется запуск работы общественного транспорта и торговых заведений площадью до 1 тысячи квадратных метров. Метро будет открыто согласно плану с 25 мая.
Кличко сказал, что детские и спортивные площадки пока открываться не будут.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗВиталий КличкоКиевская областьКиевУкраинаВ мире
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