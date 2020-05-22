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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-05-22T13:05
https://ria.ru/20200522/1571835624.html
Руденя: тверские власти разработали законопроект по поддержке самозанятых
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РИА Новости

Руденя: тверские власти разработали законопроект по поддержке самозанятых

13:05 22.05.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 22 мая - РИА Новости. Правительство Тверской области разработало региональный законопроект для поддержки самозанятых граждан, который предусматривает введение на территории региона специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", сообщил губернатор области Игорь Руденя.
"Надеюсь, что такое решение даст возможность нашим гражданам устойчиво пройти этот период и внести свой вклад в укрепление нашей региональной экономики", - сказал глава региона, выступая в эфире телеканала "Россия 24" Тверь.
По его словам, документ в ближайшее время будет внесен на рассмотрение областного законодательного Собрания.
Руденя пояснил, что к категории самозанятых относятся люди, которые оказывают услуги, не имея наемных работников. "То есть это те, кто работает в такси, печет торты и оказывает косметологические услуги на дому, занимается репетиторством, ремонтом квартир, сдает недвижимость в аренду. При этом годовой доход у них не должен превышать 2,4 миллиона рублей", - сказал глава региона.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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Говоря о поддержке малого и среднего бизнеса в регионе, губернатор отметил, что предприятия малого и среднего бизнеса Верхневолжья уже получили 1,4 миллиарда рублей на сохранение стабильной работы в сложившейся эпидемиологической и экономической ситуации.
"На сегодняшний день более 14 тысяч предпринимателей получили прямые меры поддержки, в том числе благодаря решениям президента страны по компаниям, которые сохранили рабочие места – это выплаты более 12 тысяч рублей на каждого работника, различные льготные кредиты", - сказал Руденя.
Губернатор отметил, что тверской бизнес активно пользуется введенными мерами.
Более 650 миллионов рублей дополнительно направлены для докапитализации ключевых институтов поддержки предприятий и бизнеса – Фонда содействия кредитованию предпринимательства и Фонда развития промышленности Тверской области.
Предприятия региона уже подали в налоговую службу свыше 4 тысяч заявок для получения прямой безвозмездной господдержки в размере 12300 рублей на каждого работника. На этих предприятиях трудится более 17 тысяч сотрудников. Одобрено порядка 3 тысяч заявлений.
Получены свыше 130 льготных кредитов на заработную плату сотрудникам по беспроцентной ставке в первые 6 месяцев. Более 4200 субъектов малого и среднего бизнеса воспользовались правом отсрочки по уплате налогов и кредитных платежей на 3-6 месяцев.
Губернатор отметил, что регион реализует региональную программу поддержки бизнеса и промышленных предприятий. Для 7400 субъектов бизнеса по 54 видам экономической деятельности в 3 раза снижены размеры налоговых ставок по упрощённой и патентной системам налогообложения.
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Тверская областьИгорь Руденя
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