Эксперт: доклад премьера Госсовета КНР на ВСНП – позитивный сигнал миру

МОСКВА, 22 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Доклад Премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна на открытии 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва посылает миру позитивный сигнал в условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса, - заявил агентству Спутник сотрудник кафедры новой истории и мировой политики ТюмГУ Владимир Нежданов.
"Доклад был воодушевляющим. Через весь доклад проходит тема коронавируса в контексте развития Китая и тема, как можно преодолеть экономические последствия пандемии. С одной стороны, речь идёт о стимулировании потребления, инвестициях, развитии инфраструктуры, а это говорит о том, что Китай будет стараться перезапустить свою экономику как можно быстрее. С другой стороны, он говорит о возможности к 100-летию КПК одержать победу в борьбе с бедностью. Это позитивно для мира, поскольку говорит о будущем росте потребления в Китае, о росте поставок энергоресурсов, товаров и услуг в Китай", - сказал Нежданов.
По мнению эксперта, вполне ожидаемой было решение об увеличении оборонного бюджета КНР.
"Возросшая экономическая мощь требует и укрепления военной мощи страны, в том числе в период некоторой неопределённости, когда возрастает напряжённость между Китаем и США. Подобные заявления – это посыл о том, что Китай готов защищать себя и свой "ближний круг", в том числе отстаивать принцип одного Китая", - отметил Нежданов.