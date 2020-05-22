Эксперт: доклад премьера Госсовета КНР на ВСНП – позитивный сигнал миру

"Доклад был воодушевляющим. Через весь доклад проходит тема коронавируса в контексте развития Китая и тема, как можно преодолеть экономические последствия пандемии. С одной стороны, речь идёт о стимулировании потребления, инвестициях, развитии инфраструктуры, а это говорит о том, что Китай будет стараться перезапустить свою экономику как можно быстрее. С другой стороны, он говорит о возможности к 100-летию КПК одержать победу в борьбе с бедностью. Это позитивно для мира, поскольку говорит о будущем росте потребления в Китае, о росте поставок энергоресурсов, товаров и услуг в Китай", - сказал Нежданов.