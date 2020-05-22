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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T13:04
https://ria.ru/20200522/1571835498.html
РФПИ и "ХимРар" начали финальный этап исследований лекарства от COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/151845/11/1518451111_0:156:3086:1892_1036x0_80_0_0_93471da422bb7ab79f0674de95a0dd48.jpg
РИА Новости

РФПИ и "ХимРар" начали финальный этап исследований лекарства от COVID-19

13:04 22.05.2020
1759
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, где российские ученые разработали вакцину против лихорадки Эбола
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, где российские ученые разработали вакцину против лихорадки Эбола
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа "ХимРар" приступили к финальной стадии клинических исследований "Фавипиравира", который может быть эффективным в лечении коронавируса COVID-19, и обратились в Минздрав РФ с ходатайством об ускоренной регистрации препарата, говорится в сообщении РФПИ.
Наблюдательный совет РФПИ в марте одобрил создание совместного предприятия с группой компаний "ХимРар" для производства лекарственного препарата "Фавипиравир", по данным китайских специалистов, эффективного в борьбе с коронавирусом, и других антивирусных инновационных лекарств, в том числе на его основе. В конце апреля было объявлено о начале клинических исследований препарата.
"Минздрав России 21 мая дал разрешение на переход к финальной части исследования с расширением группы пациентов с 60 до 330 человек и вовлечением новых научных и медицинских центров. Таким образом, исследование препарата будет продолжено и охватит пациентов в 30 центрах в 9 регионах Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"РФПИ и "Химрар" обратились в министерство с ходатайством об ускоренной регистрации лекарственного препарата "Фавипиравир", - добавляется в релизе. Фонд указывает, что ранее был завершен первый этап исследования (10 дней терапии) с участием 60 пациентов, госпитализированных с COVID-19 средней тяжести, из них 40 человек получали терапию "Фавипиравиром", 20 человек находились на стандартной терапии.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
Согласно сообщению, по итогам первого этапа "Фавипиравир" продемонстрировал безопасность, не было выявлено новых, ранее не зарегистрированных побочных эффектов. У 68% пациентов, принимавших "Фавипиравир", температура тела нормализовалась раньше (на третий день), чем в контрольной группе (на шестой день). В среднем освобождение организма от вируса в результате применения препарата происходило за четыре дня, при этом в группе стандартной терапии средний срок составил девять дней.
При этом по итогам первых четырех дней лечения 65% пациентов из 40 человек, принимавших "Фавипиравир", имели отрицательный тест на коронавирус - это в 2 раза выше, чем в группе стандартной терапии. К 10 дню число пациентов с отрицательным тестом достигло 35 человек из 40.
"Мы продолжаем получать обнадеживающие данные в ходе клинических исследований "Фавипиравира" - не менее 85% пациентов контрольных групп полностью излечились от коронавируса в течение 10 дней после начала приема препарата. Рассчитываем на позитивный финальный результат исследований, который позволит завершить регистрационные процедуры препарата в РФ и приступить к полномасштабному запуску производства и поставок лекарства в медицинские учреждения по всей стране", - сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в релизе.
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