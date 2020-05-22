РФПИ и "ХимРар" начали финальный этап исследований лекарства от COVID-19

Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, где российские ученые разработали вакцину против лихорадки Эбола

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций ( Российский фонд прямых инвестиций ( РФПИ ) и группа "ХимРар" приступили к финальной стадии клинических исследований "Фавипиравира", который может быть эффективным в лечении коронавируса COVID-19 , и обратились в Минздрав РФ с ходатайством об ускоренной регистрации препарата, говорится в сообщении РФПИ.

Наблюдательный совет РФПИ в марте одобрил создание совместного предприятия с группой компаний "ХимРар" для производства лекарственного препарата "Фавипиравир", по данным китайских специалистов, эффективного в борьбе с коронавирусом, и других антивирусных инновационных лекарств, в том числе на его основе. В конце апреля было объявлено о начале клинических исследований препарата.

"Минздрав России 21 мая дал разрешение на переход к финальной части исследования с расширением группы пациентов с 60 до 330 человек и вовлечением новых научных и медицинских центров. Таким образом, исследование препарата будет продолжено и охватит пациентов в 30 центрах в 9 регионах Российской Федерации", - говорится в сообщении.

"РФПИ и "Химрар" обратились в министерство с ходатайством об ускоренной регистрации лекарственного препарата "Фавипиравир", - добавляется в релизе. Фонд указывает, что ранее был завершен первый этап исследования (10 дней терапии) с участием 60 пациентов, госпитализированных с COVID-19 средней тяжести, из них 40 человек получали терапию "Фавипиравиром", 20 человек находились на стандартной терапии.

Согласно сообщению, по итогам первого этапа "Фавипиравир" продемонстрировал безопасность, не было выявлено новых, ранее не зарегистрированных побочных эффектов. У 68% пациентов, принимавших "Фавипиравир", температура тела нормализовалась раньше (на третий день), чем в контрольной группе (на шестой день). В среднем освобождение организма от вируса в результате применения препарата происходило за четыре дня, при этом в группе стандартной терапии средний срок составил девять дней.

При этом по итогам первых четырех дней лечения 65% пациентов из 40 человек, принимавших "Фавипиравир", имели отрицательный тест на коронавирус - это в 2 раза выше, чем в группе стандартной терапии. К 10 дню число пациентов с отрицательным тестом достигло 35 человек из 40.

"Мы продолжаем получать обнадеживающие данные в ходе клинических исследований "Фавипиравира" - не менее 85% пациентов контрольных групп полностью излечились от коронавируса в течение 10 дней после начала приема препарата. Рассчитываем на позитивный финальный результат исследований, который позволит завершить регистрационные процедуры препарата в РФ и приступить к полномасштабному запуску производства и поставок лекарства в медицинские учреждения по всей стране", - сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев , слова которого приводятся в релизе.