В ООН назвали ситуацию с COVID-19 в Йемене критической

ЖЕНЕВА, 22 мая – РИА Новости. Реальное количество заражений COVID-19 в Реальное количество заражений COVID-19 в Йемене может оказаться гораздо выше, а распространение пандемии гораздо серьезнее, чем в других странах, ситуация критическая, заявил на брифинге официальный представитель Управления ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке

"Эпидемиологи предполагают, что вирус в Йемене может распространяться быстрее, в более широком масштабе и большими жертвами, чем в других странах. Есть официальные данные от ВОЗ о количестве случаев, но мы уверены, что реальное количество заражений гораздо выше", - сказал он.

По его словам, в стране не хватает тестов, а разрушенная в результате конфликта система здравоохранения не позволяет оказывать необходимые услуги населению. Кроме того, в стране недостаточно воды, а многие очистительные системы не работают.

"Йемен действительно на грани сейчас. Ситуация вызывает опасения… Поэтому участие международного сообщества в донорской конференции по Йемену 2 июня является исключительно важным", - добавил Лерке.

Со своей стороны, глава пресс-службы ООН в Женеве напомнила, что по данным ООН на 21 мая, в Йемене насчитывается 184 случая заражения COVID-19 и 30 смертей от вируса.