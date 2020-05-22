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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T13:03
https://ria.ru/20200522/1571835452.html
В ООН назвали ситуацию с COVID-19 в Йемене критической
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571103969_0:177:3072:1905_1036x0_80_0_0_db9832332bf46ad2de9c153052f28ba5.jpg
РИА Новости

В ООН назвали ситуацию с COVID-19 в Йемене критической

13:03 22.05.2020
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© REUTERS / Khaled AbdullahСотрудники службы безопасности в защитных масках в Сане, Йемен
Сотрудники службы безопасности в защитных масках в Сане, Йемен
© REUTERS / Khaled Abdullah
Сотрудники службы безопасности в защитных масках в Сане, Йемен
ЖЕНЕВА, 22 мая – РИА Новости. Реальное количество заражений COVID-19 в Йемене может оказаться гораздо выше, а распространение пандемии гораздо серьезнее, чем в других странах, ситуация критическая, заявил на брифинге официальный представитель Управления ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке.
"Эпидемиологи предполагают, что вирус в Йемене может распространяться быстрее, в более широком масштабе и большими жертвами, чем в других странах. Есть официальные данные от ВОЗ о количестве случаев, но мы уверены, что реальное количество заражений гораздо выше", - сказал он.
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По его словам, в стране не хватает тестов, а разрушенная в результате конфликта система здравоохранения не позволяет оказывать необходимые услуги населению. Кроме того, в стране недостаточно воды, а многие очистительные системы не работают.
"Йемен действительно на грани сейчас. Ситуация вызывает опасения… Поэтому участие международного сообщества в донорской конференции по Йемену 2 июня является исключительно важным", - добавил Лерке.
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Со своей стороны, глава пресс-службы ООН в Женеве напомнила, что по данным ООН на 21 мая, в Йемене насчитывается 184 случая заражения COVID-19 и 30 смертей от вируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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