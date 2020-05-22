В Челябинске отделение больницы закрыли на дезинфекцию из-за COVID-19

ЧЕЛЯБИНСК, 22 мая – РИА Новости. Отделение неврологии закрыли на дезинфекцию в областной клинической больнице №3 Отделение неврологии закрыли на дезинфекцию в областной клинической больнице №3 Челябинска после подтверждения COVID-19 у троих сотрудников, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе минздрава региона.

"Сегодня пришли три подтверждения на коронавирусную инфекцию у троих сотрудников областной клинической больницы №3. На данный момент отделение неврологии закрыто на дезинфекцию, определяется круг контактов, проходит забор мазков. Проводится весь комплекс противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

Кроме того, ещё один сотрудник больницы день назад почувствовал недомогание и не вышел на работу в медучреждение, его анализы в работе, уточняет пресс-служба.

Ранее сообщалось, что отделение гинекологии областной клинической больницы №3 закрыли на карантин после подтверждения COVID-19 у медработника.

По данным минздрава, на утро 22 мая в регионе подтверждены 2132 случая заболевания COVID-19 (плюс 80 новых подтверждений ко вчерашнему дню), за сутки выписаны 29 человек. Всего 754 пациента выздоровели и выписаны из больниц. В регионе скончались 25 пациентов с коронавирусной инфекцией. До 31 мая в области действуют ограничительные мероприятия, в том числе обязательная самоизоляция.