Воробьев проинспектировал фабрику по производству масок в Бронницах

"Это самое большое производство масок в России. Здесь ежедневно выпускают около 2 миллиона средств защиты. Работа ведётся в строгом соответствии санитарным стандартам – у сотрудников измеряют температуру, на каждом участке фабрики работает стюард, контролирующий соблюдение дистанции и ношение СИЗ", - говорится в сообщении.

В сообщении добавляется, что новое производство стало находкой для многих людей, оставшихся без работы из-за коронавируса. Сейчас на предприятии круглосуточно в две смены трудятся более 600 человек, получая достойную зарплату.