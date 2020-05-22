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Новости Подмосковья
2020-05-22T13:02
https://ria.ru/20200522/1571835329.html
Воробьев проинспектировал фабрику по производству масок в Бронницах
https://cdn21.img.ria.ru/images/155569/03/1555690366_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_b59e9fcba9efe83040dfea0007829522.jpg
РИА Новости

Воробьев проинспектировал фабрику по производству масок в Бронницах

13:02 22.05.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев на пленарном заседании открытия III Форума социальных инноваций регионов "Роль национальных проектов в прорывном развитии социальной сферы регионов". 19 июня 2019
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на пленарном заседании открытия III Форума социальных инноваций регионов Роль национальных проектов в прорывном развитии социальной сферы регионов. 19 июня 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу фабрики "Нетканые материалы" в Бронницах, которая с мая текущего года занимается производством медицинских масок, говорится в Telegram-канале главы региона.
"Это самое большое производство масок в России. Здесь ежедневно выпускают около 2 миллиона средств защиты. Работа ведётся в строгом соответствии санитарным стандартам – у сотрудников измеряют температуру, на каждом участке фабрики работает стюард, контролирующий соблюдение дистанции и ношение СИЗ", - говорится в сообщении.
В сообщении добавляется, что новое производство стало находкой для многих людей, оставшихся без работы из-за коронавируса. Сейчас на предприятии круглосуточно в две смены трудятся более 600 человек, получая достойную зарплату.
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