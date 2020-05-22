В Филатовской больнице лечатся более 780 пациентов с COVID-19

"Сводка на утро 22.05.20. Всего на лечении: 1190. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1150. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 786. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 59. В ОРИТ: 138. На ИВЛ: 59", - написал Вечорко в Facebook.