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2020-05-22T13:02
https://ria.ru/20200522/1571835287.html
В Филатовской больнице лечатся более 780 пациентов с COVID-19
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РИА Новости

В Филатовской больнице лечатся более 780 пациентов с COVID-19

13:02 22.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Свыше 780 пациентов лечатся в Филатовской больнице в Москве от коронавирусной инфекции, сообщил главврач больницы Валерий Вечорко.

"Сводка на утро 22.05.20. Всего на лечении: 1190. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1150. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 786. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 59. В ОРИТ: 138. На ИВЛ: 59", - написал Вечорко в Facebook.

Главврач также сообщил, что за сутки выписаны 155 человек, поступили - 113.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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