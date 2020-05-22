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Владимир Путин участвует в заседании правительства
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РИА Новости
Владимир Путин участвует в заседании правительства
Владимир Путин проводит совещание с членами правительства по санитарно-эпидемиологической обстановке в России.
2020-05-22T14:41
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=3773253&type=mp4
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Владимир Путин участвует в заседании правительства

14:41 22.05.2020 (обновлено: 15:09 22.05.2020)
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Владимир Путин проводит совещание с членами правительства по санитарно-эпидемиологической обстановке в России.
Оно проходит в режиме видеоконференции, участие принимают премьер-министр Михаил Мишустин, вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр спорта Олег Матыцин, глава Роспотребнадзора Анна Попова и мэр Москвы Сергей Собянин.
"Давайте начнем работать. Я практически ежедневно получаю от вас, от наших специалистов оценки и прогнозы развития ситуации с эпидемией коронавируса", — сказал Путин, открывая заседание.
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