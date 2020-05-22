В КБР поместили в обсерватор 43 вахтовика, прибывших из Якутии

"В обсерватор на базе санатория "Маяк" помещены 43 жителя нашей республики. Это рабочие, которые работали вахтовым методом в Якутии на одном из нефтегазовых месторождений", - сказал собеседник агентства.

С 17 апреля на территории вахтовых поселков Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии, где трудились свыше 10 тысяч человек, был введен карантин в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции. В рамках противоэпидемиологических мероприятий организовали вывоз здоровых работников в другие регионы страны – в места их проживания. По данным оперштаба Якутии, на 20 мая с Чаяндинского месторождения вывезены 6185 человек.