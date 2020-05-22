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2020-05-22T13:00
https://ria.ru/20200522/1571835071.html
В КБР поместили в обсерватор 43 вахтовика, прибывших из Якутии
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РИА Новости

В КБР поместили в обсерватор 43 вахтовика, прибывших из Якутии

13:00 22.05.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в обсерваторе
Медицинский работник в обсерваторе
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в обсерваторе . Архивное фото
НАЛЬЧИК, 22 мая – РИА Новости. Более 40 прибывших в Кабардино-Балкарию из Якутии вахтовиков помещены в обсерватор, оборудованный на базе санатория в Нальчике, сообщили РИА Новости в оперативном штабе региона.
"В обсерватор на базе санатория "Маяк" помещены 43 жителя нашей республики. Это рабочие, которые работали вахтовым методом в Якутии на одном из нефтегазовых месторождений", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что прибывшие вахтовики проведут в обсерваторе две недели.
С 17 апреля на территории вахтовых поселков Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии, где трудились свыше 10 тысяч человек, был введен карантин в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции. В рамках противоэпидемиологических мероприятий организовали вывоз здоровых работников в другие регионы страны – в места их проживания. По данным оперштаба Якутии, на 20 мая с Чаяндинского месторождения вывезены 6185 человек.
Ранее сообщалось, что в КБР зарегистрирован 2091 случай заражения COVID-19, скончались девять пациентов с коронавирусом, все - пожилые люди.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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