В Кировской области умер седьмой пациент с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая - РИА Новости. Пожилая женщина, у которой диагностировали Пожилая женщина, у которой диагностировали коронавирус , умерла в Кировской области , она приехала из Татарстана, сообщает оперштаб региона.

Ранее сообщалось о гибели в Кировской области шести пациентов с коронавирусом.

"В пятницу в 4.30 утра в инфекционном госпитале скончалась 63-летняя жительница Вятских Полян с установленным диагнозом COVID-19. Она работала вахтовым методом в Татарстане. Течение болезни у женщины было осложнено наличием сопутствующих хронических заболеваний", - говорится в сообщении регионального оперштаба.

По состоянию на утро 22 мая в Кировской области зарегистрировано 30 новых случаев коронавируса. Общее число заражений составляет 1196. "В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 10 человек, шесть пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Большинство тяжелых пациентов – из Вятских Полян", - подчеркивается в сообщении.

Ситуация в Вятскополянском, Малмыжском, Уржумском районах и городе Вятские Поляны находится на особом контроле правительства региона. На данных территориях в соответствии с постановлением правительства Кировской области нет послаблений режима самоизоляции, жители обязаны строго соблюдать противоэпидемиологические мероприятия, использовать средства индивидуальной защиты.

"Выздоровели от коронавируса 744 человека, в том числе 32 пациента накануне. Под наблюдением в домашних условиях находятся 5390 человек, в том числе 714 детей. Заболевших среди них нет. Сняты с карантина 15059 человек, в том числе 1708 детей", - отмечается в сообщении оперштаба.