СК повторно отказал Шамсутдинову в возбуждении дела о вымогательстве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая - РИА Новости, Ольга Ерачина. Следствие повторно отказало расстрелявшему сослуживцев солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову в возбуждении уголовного дела о вымогательстве, сообщил РИА Новости в пятницу отец Шамсутдинова Салимчан.

"Они второй раз отказали. Когда отказали в первый раз, мы подали жалобу прокурору. Прокуратура потребовала от СК провести дополнительную проверку на предмет возбуждения дела. И опять новое постановление об отказе", - сказал собеседник агентства, добавив, что это решение вновь обжалуют.

Шамсутдинов утверждает, что сослуживцы отобрали у его сына банковскую карту и снимали с нее деньги, и это он расценивает как вымогательство.

Двадцать пятого октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок дедовщиной и насилием в войсковой части, сейчас он под стражей.