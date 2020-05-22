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2020-05-22T12:58
https://ria.ru/20200522/1571834925.html
СК повторно отказал Шамсутдинову в возбуждении дела о вымогательстве
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РИА Новости

СК повторно отказал Шамсутдинову в возбуждении дела о вымогательстве

12:58 22.05.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая - РИА Новости, Ольга Ерачина. Следствие повторно отказало расстрелявшему сослуживцев солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову в возбуждении уголовного дела о вымогательстве, сообщил РИА Новости в пятницу отец Шамсутдинова Салимчан.
"Они второй раз отказали. Когда отказали в первый раз, мы подали жалобу прокурору. Прокуратура потребовала от СК провести дополнительную проверку на предмет возбуждения дела. И опять новое постановление об отказе", - сказал собеседник агентства, добавив, что это решение вновь обжалуют.
Шамсутдинов утверждает, что сослуживцы отобрали у его сына банковскую карту и снимали с нее деньги, и это он расценивает как вымогательство.
Двадцать пятого октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок дедовщиной и насилием в войсковой части, сейчас он под стражей.
Читинский гарнизонный военный суд приговорил срочника Рустама Мухатова по делу о неуставных отношениях в части, где служил Шамсутдинов, к штрафу в 30 тысяч рублей, 2 годам условно. Приговор был вынесен с испытательным сроком в 2 года. Защита Шамсутдинова обжаловала приговор, однако Восточный окружной военный суд оставил его без изменений. Адвокаты Шамсутдинова намерены подать жалобу.
Рамиль Шамсутдинов
9 января, 11:43
Шамсутдинов в письме извинился перед семьями убитых сослуживцев
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