В Минтруде рассказали о тестировании на COVID-19 проживающих в интернатах

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Проживающим в интернатах проводят тесты на коронавирус превентивно, так как у большей части заболевших нет симптомов, заявила замглавы Минтруда Проживающим в интернатах проводят тесты на коронавирус превентивно, так как у большей части заболевших нет симптомов, заявила замглавы Минтруда Ольга Баталина

По ее словам, избежать попадания коронавируса в стационарные организации социального обслуживания невозможно, несмотря на противоэпидемические мероприятия, обсервации и двухнедельные смены.

"У нас не проблема дефицита СИЗ-ов, но вы знаете, когда здесь и сейчас мы проводим тотальный тест в интернате, в котором нет визуально никаких признаков инфекции у проживающих, а мы это превентивно делаем массово, по всем проживающим, вы же понимаете, что большая часть заболевших просто никаких признаков не имеет", - сказала она на общественных слушаниях "Меры поддержки НКО в условиях пандемии", организованные ОП РФ.

Баталина отметила, что как только тесты выявляют заболевших среди проживающих в интернатах, там сразу же требуются средства индивидуальной защиты другого уровня, например, противочумные костюмы, полнолицевые маски. Она также отметила помощь НКО в этой непростой ситуации.

Баталина рассказала, что из стационарных организаций социального обслуживания и организаций для детей-сирот на сопровождаемое проживание, а также временное проживание на дому были взяты 1281 подопечный.

Она также рассказала, что Минтруд направил в регионы письма с просьбой погасить задолженности перед негосударственными организациями - поставщиками услуг, но это пока сделано не везде. Баталина подчеркнула, что в министерстве контролируют эту работу и будут доводить ее "до точки".

Ранее Баталина сообщила, что факты заражения коронавирусом выявлены в 16 интернатах, домах престарелых и других подобных организациях в РФ у 457 человек. В министерстве уточнили, что всего в РФ более 1,3 тысячи таких учреждений, где проживают более 290 тысяч человек.