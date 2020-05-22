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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T13:19
https://ria.ru/20200522/1571834880.html
В Минтруде рассказали о тестировании на COVID-19 проживающих в интернатах
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152346_0:157:3082:1891_1036x0_80_0_0_b0f67b6213037eb450231d3a8a9add5f.jpg
РИА Новости

В Минтруде рассказали о тестировании на COVID-19 проживающих в интернатах

12:56 22.05.2020 (обновлено: 13:19 22.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевКонтейнер для биоматериала
Контейнер для биоматериала
© РИА Новости / Илья Питалев
Контейнер для биоматериала. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Проживающим в интернатах проводят тесты на коронавирус превентивно, так как у большей части заболевших нет симптомов, заявила замглавы Минтруда Ольга Баталина.
По ее словам, избежать попадания коронавируса в стационарные организации социального обслуживания невозможно, несмотря на противоэпидемические мероприятия, обсервации и двухнедельные смены.
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"У нас не проблема дефицита СИЗ-ов, но вы знаете, когда здесь и сейчас мы проводим тотальный тест в интернате, в котором нет визуально никаких признаков инфекции у проживающих, а мы это превентивно делаем массово, по всем проживающим, вы же понимаете, что большая часть заболевших просто никаких признаков не имеет", - сказала она на общественных слушаниях "Меры поддержки НКО в условиях пандемии", организованные ОП РФ.
Баталина отметила, что как только тесты выявляют заболевших среди проживающих в интернатах, там сразу же требуются средства индивидуальной защиты другого уровня, например, противочумные костюмы, полнолицевые маски. Она также отметила помощь НКО в этой непростой ситуации.
Баталина рассказала, что из стационарных организаций социального обслуживания и организаций для детей-сирот на сопровождаемое проживание, а также временное проживание на дому были взяты 1281 подопечный.
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Она также рассказала, что Минтруд направил в регионы письма с просьбой погасить задолженности перед негосударственными организациями - поставщиками услуг, но это пока сделано не везде. Баталина подчеркнула, что в министерстве контролируют эту работу и будут доводить ее "до точки".
Ранее Баталина сообщила, что факты заражения коронавирусом выявлены в 16 интернатах, домах престарелых и других подобных организациях в РФ у 457 человек. В министерстве уточнили, что всего в РФ более 1,3 тысячи таких учреждений, где проживают более 290 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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