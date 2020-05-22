Паслер: Оренбуржье представит 5 проектов по улучшению городской среды

"В нынешнем году для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях от области подготовлено четыре проекта, готовится пятый. Всего Оренбуржье представит пять проектов от пяти городов региона. Ранее в конкурсе участвовал Бузулук с концепцией обустройства общественного пространства на улице Ленина, где стал одним из победителей", - цитируют в пресс-службе слова губернатора Оренбуржья Дениса Паслера .