Паслер: Оренбуржье представит 5 проектов по улучшению городской среды

ОРЕНБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Пять проектов от пяти городов Оренбуржья примут участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщила пресс-служба правительства Оренбургской области.
"В нынешнем году для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях от области подготовлено четыре проекта, готовится пятый. Всего Оренбуржье представит пять проектов от пяти городов региона. Ранее в конкурсе участвовал Бузулук с концепцией обустройства общественного пространства на улице Ленина, где стал одним из победителей", - цитируют в пресс-службе слова губернатора Оренбуржья Дениса Паслера.
Глава региона подчеркнул, что "улучшение жизненного пространства должно проходить повсеместно, для этого важно использовать все доступные инструменты – особенно возможность подключить федеральное финансирование.
По его словам, на всероссийский конкурс будут представлены проекты благоустройства сада Шевченко в Орске, Молодежной аллеи в Новотроицке, набережной реки Большой Кинель в Бугуруслане и городской площади в Соль-Илецке. Также будет заявлен дизайн-проект по благоустройству парка имени Федорова в Кувандыке.
В Бугуруслане может быть реализован концепт набережной-театра с амфитеатром, временной сценой на воде и красивыми прогулочными маршрутами у реки Большой Кинель. На Молодежной аллее Новотроицка предполагается насыщенное общественное пространство с водоемом, озеленением, зонами для активного и спокойного отдыха.
Планируется благоустроить городскую площадь у центрального входа на курорт в Соль-Илецке. Основная идея проекта благоустройства сада Шевченко в Орске - создание места, наполненного атмосферой уюта и камерности, и сочетание современной эстетики с исторической уникальностью пространства.
"Важный параметр - соответствие реальным возможностям областного бюджета в части софинансирования. Проектные решения должны быть достаточно гибкими, чтобы вписываться в изначальную смету. Нужно искать баланс реальных возможностей и современных дизайнерских решений", - подчеркнул Паслер.
Конкурс проводится в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда".