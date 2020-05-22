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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T13:18
https://ria.ru/20200522/1571833707.html
В МЭР назвали основной фактор снижения промпроизводства в России
https://cdn23.img.ria.ru/images/154879/11/1548791193_0:189:3072:1917_1036x0_80_0_0_1a009a58c3bc8026d9c269171877148e.jpg
РИА Новости

В МЭР назвали основной фактор снижения промпроизводства в России

13:18 22.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Минэкономразвития РФ
Здание Минэкономразвития РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Основным фактором снижения выпуска в промышленности в РФ в апреле стали карантинные меры, направленные на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, говорится в обзоре Минэкономразвития о динамике промышленного производства.
По данным Росстата, промышленное производство в апреле 2020 года снизилось на 6,6% в годовом выражении (после роста на 0,3% в марте и на 1,5% год к году в целом за первый квартал).
"Основным фактором снижения выпуска в промышленности стали карантинные меры, направленные на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. Дополнительный вклад внесло сокращение внешнего спроса на товары российского экспорта со стороны стран – торговых партнеров, где в апреле также действовали карантинные ограничения", - говорится в обзоре.
Министерство добавляет, что динамика промышленного производства в апреле оказалась лучше ожиданий. "Кроме того, масштаб спада в промышленности был меньше, чем в других развитых и развивающихся странах в период действия карантинных ограничений. Так, спад промышленного производства в США в апреле составил -15% год к году, в Германии в марте -11,6% год к году, в Китае в январе-феврале -13,5% год к году", - отмечается в обзоре.
Основной вклад в снижение промышленного производства в апреле внесла обрабатывающая промышленность, где снижение стало следствием как прямых ограничений на экономическую деятельность, так и падения спроса со стороны смежных отраслей.
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"Двузначные годовые темпы падения в апреле продемонстрировали машиностроение, металлургия, легкая промышленность, производство строительных материалов и другой неметаллической минеральной продукции. В то же время в отраслях непрерывного цикла (таких как производство нефтепродуктов), а также в производстве продукции первой необходимости (в том числе в пищевой отрасли) продолжался рост выпуска в годовом выражении", - следует из материала Минэкономразвития.
"В ближайшие месяцы по мере открытия экономики ожидается постепенное восстановление динамики обрабатывающей промышленности. В то же время выпуск добывающих отраслей будет сдерживаться ограничениями на добычу нефти в рамках нового соглашения ОПЕК+, которое вступило в силу с 1 мая. В этих условиях динамика промышленного производства в целом может оставаться слабой в течение длительного времени", - полагают в Минэкономразвития.
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Распространение нового коронавирусаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)ОПЕКГерманияКитайСШАЭкономика
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