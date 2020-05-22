В МЭР назвали основной фактор снижения промпроизводства в России

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Основным фактором снижения выпуска в промышленности в РФ в апреле стали карантинные меры, направленные на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции, говорится в обзоре Минэкономразвития о динамике промышленного производства.

"Основным фактором снижения выпуска в промышленности стали карантинные меры, направленные на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. Дополнительный вклад внесло сокращение внешнего спроса на товары российского экспорта со стороны стран – торговых партнеров, где в апреле также действовали карантинные ограничения", - говорится в обзоре.

Основной вклад в снижение промышленного производства в апреле внесла обрабатывающая промышленность, где снижение стало следствием как прямых ограничений на экономическую деятельность, так и падения спроса со стороны смежных отраслей.

"Двузначные годовые темпы падения в апреле продемонстрировали машиностроение, металлургия, легкая промышленность, производство строительных материалов и другой неметаллической минеральной продукции. В то же время в отраслях непрерывного цикла (таких как производство нефтепродуктов), а также в производстве продукции первой необходимости (в том числе в пищевой отрасли) продолжался рост выпуска в годовом выражении", - следует из материала Минэкономразвития.