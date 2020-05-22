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2020-05-22T13:52
https://ria.ru/20200522/1571833577.html
В Тверской области завели дело после вспышки COVID-19 в школе-интернате
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РИА Новости

В Тверской области завели дело после вспышки COVID-19 в школе-интернате

12:41 22.05.2020 (обновлено: 13:52 22.05.2020)
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Следователи возбудили против двух сотрудников школы-интерната в Кимрах (Тверская область) уголовное дело о нарушении эпидемиологических норм, приведшем к вспышке COVID-19. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Как выяснило следствие, 4 мая в интернате началась вторая смена работы вахтовым режимом. Всех сотрудников заранее предупредили о необходимости соблюдать самоизоляцию перед выходом на работу. Все они сдали тест на коронавирус и подтвердили, что контактов с заболевшими не было. Однако 11 мая одна из сотрудниц почувствовала недомогание и у нее диагностировали COVID-19.
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Прокуратура провела проверку и обнаружила, что семейная пара, заступившая на смену 4 мая, скрыла, что у их дочери 25 апреля подтвердили коронавирус. Сейчас в школе-интернате остаются 19 детей и десять сотрудников, коронавирус выявили у пяти взрослых и 14 детей.
По последним данным, в Тверской области насчитывается 1242 случая COVID-19, в том числе 335 — в Кимрах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Следственный комитет России (СК РФ)Тверская областьКимрыПроисшествия
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