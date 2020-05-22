В Тверской области завели дело после вспышки COVID-19 в школе-интернате

Как выяснило следствие, 4 мая в интернате началась вторая смена работы вахтовым режимом. Всех сотрудников заранее предупредили о необходимости соблюдать самоизоляцию перед выходом на работу. Все они сдали тест на коронавирус и подтвердили, что контактов с заболевшими не было. Однако 11 мая одна из сотрудниц почувствовала недомогание и у нее диагностировали COVID-19.