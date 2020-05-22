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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T12:56
https://ria.ru/20200522/1571833536.html
Коронавирус выявили у 1191 сотрудника компании "Полюс Красноярск"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

Коронавирус выявили у 1191 сотрудника компании "Полюс Красноярск"

12:41 22.05.2020 (обновлено: 12:56 22.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тестирование на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Полевой многофункциональный госпиталь, развёрнутый министерством обороны в поселке Еруда, уже в пятницу начнет прием первых пациентов, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.
"Министерство обороны Российской Федерации передало в оперативное подчинение ФМБА России полевой многофункциональный госпиталь, развернутый в поселке Еруда Красноярского края. Осуществлять медицинское сопровождение госпиталя будет Федеральный Сибирский научно-клинический центр (ФСНКЦ) ФМБА России. Уже сегодня он начнет принимать первых пациентов",- говорится в сообщении.
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Планируется, что госпиталь будет принимать "средних" и "тяжелых" больных, у уточнили в пресс-службе.
На территории поселка также развернут полевой обсервационный лагерь на 1 тысячу мест с возможностью увеличения до 2 тысяч мест, отметили в пресс-службе.
"Сводный отряд ФМБА России находится в очаге заболевания уже больше недели, оказывая медицинскую помощь работникам предприятия "Полюс Красноярск" с COVID-19. В настоящее время Роспотребнадзор подтвердил коронавирус у 1 191 сотрудника Олимпиадинского горно-обогатительного, обследовано более 5 000 человек. Всего на предприятии работает 6 000 человек. Проводится сплошное тестирование работников, что позволяет разделить заболевших и здоровых сотрудников",- отметили в ФМБА.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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