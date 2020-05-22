Коронавирус выявили у 1191 сотрудника компании "Полюс Красноярск"

"Сводный отряд ФМБА России находится в очаге заболевания уже больше недели, оказывая медицинскую помощь работникам предприятия "Полюс Красноярск" с COVID-19. В настоящее времяподтвердил коронавирус у 1 191 сотрудника Олимпиадинского горно-обогатительного, обследовано более 5 000 человек. Всего на предприятии работает 6 000 человек. Проводится сплошное тестирование работников, что позволяет разделить заболевших и здоровых сотрудников",- отметили в ФМБА.