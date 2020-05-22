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Распространение нового коронавируса
2020-05-22T13:51
https://ria.ru/20200522/1571833382.html
Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568904079_0:0:2784:1566_1036x0_80_0_0_d43a26368ba4f5203a363237c0b52533.jpg
РИА Новости

Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

12:39 22.05.2020 (обновлено: 13:51 22.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.
Документ освобождает от НДФЛ доходы в виде денежной выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку лицам, участвующим в выявлении, предупреждении и устранении последствий новой коронавирусной инфекции оказывающим социальные услуги гражданам, в том числе медикам и социальным работникам. А для самозанятых граждан обеспечивается возврат уплаченного ими налога на профессиональный доход за 2019 год.
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Для индивидуальных предпринимателей (ИП), осуществляющими деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики и не являющимися работодателями, суммы страховых взносов за 2020 год уменьшаются на величину одного минимального размера оплаты труда, до 20 318 рублей. А суммы списанной задолженности по кредитам, взятым ИП или организациями в текущем году на поддержку занятости, и начисленных по ним процентов не будут считаться их доходом и облагаться налогом.
В составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, будут учитываться пожертвования в виде имущества и денежных средств, переданных организациям, включенным в реестр социально ориентированных НКО, которые являются получателями субсидий и грантов, централизованным религиозным организациям и учрежденным ими НКО. Учитываться будут и пожертвования другим НКО, включенным в реестр НКО, в наиболее степени пострадавших от коронавируса отраслях. Критерии для включения в такой реестр, порядок его ведения и уполномоченный орган установит правительство РФ.
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Малый и средний бизнес (МСБ) и ИП, работающие в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях, а также соответствующие НКО и религиозные организации, освобождаются от уплаты налогов и авансовых платежей по ним и страховых взносов, начисленных во втором квартале 2020 года. От обложения НДС освобождается передача имущества и денежных средств, используемого для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, которые безвозмездно переданы органам госвласти или местного самоуправления, а также медицинским организациям.
При определении налоговой базы по налогу на прибыль, единому сельхозналогу и при упрощенной системы налогообложения стоимость имущества, передаваемого для борьбы с COVID, будет включаться в расходы. А уплаченный при приобретении или импорте такого имущества НДС будет приниматься к вычету и не будет подлежать восстановлению. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования и применяться к правоотношениям, возникшим с 1 января 2020 года, а в части освобождения МСБ, ИП, НКО и религиозных организаций от налогов и страховых взносов – возникшим с 1 апреля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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