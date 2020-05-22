Эксперт оценил последствия выхода США из Договора по открытому небу

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Выход Выход США из Договора по открытому небу (ДОН) будет иметь негативные последствия в первую очередь для европейских стран НАТО , которые не обладают разведывательными спутниками и были наиболее заинтересованы в проведении наблюдательных полётов, заявил РИА Новости в пятницу член экспертного совета при коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский

США ранее заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе, после чего спустя шесть месяцев они будут свободных от обязательств в рамках этого документа. Причиной они назвали якобы несоблюдение Россией условий договора. При этом президент Дональд Трамп не исключил, что решение может быть изменено, если Москва начнет следовать документу. Россия опровергала обвинения США в нарушении договора.

"Надо понимать, что этот договор подписывался 28 лет назад и с тех пор технические возможности космических средств разведки ушли очень далеко. Сейчас они по факту равны или даже превышают возможности технических параметров аппаратуры, которую можно устанавливать на самолётах наблюдения, осуществляющих полёты в рамках ДОН. Примечательно то, что такими спутниками обладают только две страны-участницы данного договора – Россия и США. Получается, что европейские страны НАТО, у которых такой техники нет, остаются в проигрыше", - сказал Мураховский.

Эксперт отметил, что для США выход из Договора по открытому небу является в большей степени политическим шагом: "Вашингтон ещё со времен президентства Обамы не хочет быть связан любыми международными соглашениями, ограничивающими их военные возможности. При Трампе эта тенденция только усилилась".

Собеседник агентства подчеркнул, что, несмотря на то, что сегодня российская спутниковая группировка РФ численно меньше американской, она способна решать все необходимые задачи разведки и сдерживания.

"Необходимые нам данные мы можем получать посредством спутников "Персона", "Тундра" и некоторых других. У нас спутниковая группировка меньше, чем у американцев, но тем не менее наши аппараты отвечают техническим требованиям, необходимым для стратегического сдерживания потенциального противника", - сказал Мураховский.