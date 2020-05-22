Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-22T12:47
https://ria.ru/20200522/1571833130.html
В порту Барселоны круизный лайнер поместили на карантин
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571833842_0:178:2976:1852_1036x0_80_0_0_142cbbce563ab6862f44cfcb844eac8c.jpg
РИА Новости

В порту Барселоны круизный лайнер поместили на карантин

12:36 22.05.2020 (обновлено: 12:47 22.05.2020)
248
© AFP 2020 / Jaime ReinaКруизный лайнер Navigator of the Seas
Круизный лайнер Navigator of the Seas
© AFP 2020 / Jaime Reina
Круизный лайнер Navigator of the Seas. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Экипаж круизного лайнера Navigator of the Seas, получивший разрешение войти в порт Барселоны, находится на карантине после того, как у одного из членов экипажа был подтвержден коронавирус, сообщает испанская газета ABC.
Лайнер, принадлежащий компании Royal Caribbean, вышел из Майями 8 мая и вошел в порт столицы Каталонии в четверг днем. На его борту находятся 400 членов экипажа из разных стран. По информации СМИ, на лайнере нет пассажиров.
Панорамный вид на сейшельский остров Маэ
17 мая, 22:55Туризм
Сейшелы из-за пандемии отказались принимать круизные лайнеры до 2022 года
Как сообщает издание, капитан судна сообщил, что у одного из членов экипажа есть симптомы COVID-19. Учитывая этот факт, министерство здравоохранения прислало разрешение для судна на заход в порт, чтобы высадить данного члена экипажа. Таким образом для судна было сделано исключение, так как заход всех круизных лайнеров в порты Испании запрещен.
Анализ на коронавирус, взятый у члена экипажа, дал положительный результат. По данным издания, он является гражданином Сербии. Он находится на судне и был изолирован от других членов экипажа.
Судно Diamond Princess в порту Йокогама
16 мая, 11:39Распространение нового коронавируса
Лайнер Diamond Princess, где произошла вспышка COVID-19, покинул Японию
Как сообщает ABC, лайнер Navigator of the Seas находится под круглосуточной охраной сотрудников национальной полиции и гражданской гвардии. Судно и все члены экипажа находятся на карантине.
Royal Caribbean – одна из крупнейших круизных компаний в мире, на 2018 год компания отчиталась о выручке в более чем 9,4 миллиарда долларов.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
000100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КаталонияБарселона (город)ИспанияВ мире
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
В Белоруссии число выявленных случаев коронавируса выросло до 34 303
Абрикосы
Врач рассказала, чем опасны абрикосы
Украинский флаг на границе с Россией
На Украине планируют перенести срок постройки "стены" с Россией
Сотрудники службы безопасности в защитных масках в Сане, Йемен
В ООН назвали ситуацию с COVID-19 в Йемене критической
Вид на пляж отеля Lujo Bodrum
Выяснилось, как будут принимать туристов в отелях в Турции
Люди в медицинских масках на улице Нью-Йорка
WP: в США нашли "детский" воспалительный синдром у молодых людей
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Рябков рассказал о контактах Путина и Трампа
Спасатели на месте крушения самолета авиакомпании Пакистанские аваиалинии в Карачи
В Пакистане разбился пассажирский самолет
Сейсмограф
У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,1
Свято-Николаевский мужской монастырь в городе Верхотурье
На Урале умер монах Верхотурского монастыря, болевший COVID-19
Москва
Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
Медицинские работники
В России за сутки коронавирус выявили у 8894 человек
Мадрид, Испания
Испания может создать "коридоры безопасности" для иностранных туристов
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Петербурге полиция начала проверку после гибели двух подростков
Тестирование на коронавирус
Коронавирус выявили у 1191 сотрудника компании "Полюс Красноярск"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:08Известный французский актер попал в аварию
15:08Голикова: ситуация со смертностью от COVID в России никогда не скрывалась
15:08Суд вновь отложил рассмотрение дела экс-замглавы Минпромторга Овсянникова
15:08Рябков ответил на претензии США по Договору по открытому небу
15:07Россиян среди погибших в авиакатастрофе в Пакистане нет
15:07В МИД оценили шансы продления ДСНВ в 2021 году
15:05Голикова оценила работу медицинской системы в борьбе с COVID-19
15:05Голикова заявила, что тенденции по коронавирусу радуют
15:02СК предъявил обвинение за фото Мюллера на сайте "Бессмертного полка"
14:59Вирусолог оценил испытания российской вакцины от COVID-19 на людях
14:59В МИД заявили, что Россия остается привержена договору по открытому небу
14:57Премьер Пакистана заявил о начале расследования авиакатастрофы под Карачи
14:56В Ненецком округе ввели масочный режим
14:55Первую в мире российскую плавучую АЭС ввели в промышленную эксплуатацию
14:54Путин отметил необходимость постоянной готовности коечного фонда
14:53Голикова призвала регионы жестко контролировать соблюдение санитарных мер
14:51В России среднесуточный прирост больных COVID-19 замедлился до 2,8%
14:50Путин потребовал доложить о реализации поручения по поставке лекарств
14:50Путин заявил о необходимости наращивать тестирование на коронавирус
14:49Препарат РФПИ и "ХимРара" для лечения COVID-19 назвали "Авифавир"
Лента новостейМолния