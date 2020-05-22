В порту Барселоны круизный лайнер поместили на карантин

Как сообщает ABC, лайнер Navigator of the Seas находится под круглосуточной охраной сотрудников национальной полиции и гражданской гвардии. Судно и все члены экипажа находятся на карантине.

Royal Caribbean – одна из крупнейших круизных компаний в мире, на 2018 год компания отчиталась о выручке в более чем 9,4 миллиарда долларов.