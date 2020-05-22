В Белоруссии число выявленных случаев коронавируса выросло до 34 303

В Белоруссии, по данным на четверг, число выявленных случаев COVID-19 составляло 33371, сообщалось о 185 умерших. В последнее время в Белоруссии за сутки регистрируется более 900 новых случаев заболевания. Эпидемиологи заявляют о нахождении на плато заболеваемости коронавирусом и прогнозируют, что снижение заболеваемости COVID-19 в Белоруссии будет к концу мая - началу июня.