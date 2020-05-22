В Белоруссии число выявленных случаев коронавируса выросло до 34 303

МИНСК, 22 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии выросло за сутки на 932, до 34303, скончались еще пять человек, всего умерших 190, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава страны.
В Белоруссии, по данным на четверг, число выявленных случаев COVID-19 составляло 33371, сообщалось о 185 умерших. В последнее время в Белоруссии за сутки регистрируется более 900 новых случаев заболевания. Эпидемиологи заявляют о нахождении на плато заболеваемости коронавирусом и прогнозируют, что снижение заболеваемости COVID-19 в Белоруссии будет к концу мая - началу июня.
"Зарегистрированы 34303 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 419004 теста. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 190 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
В ведомстве также отметили, что в Белоруссии на 22 мая выздоровели и выписаны 12833 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Прирост выписанных за сутки составил 776 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,9 миллиона случаев заболевания, умерли более 323 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.