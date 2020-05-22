ГД разрешила господдержку общепита и гостиниц с лицензией на алкоголь

Закон позволит допустить к программам финансирования и субъекты МСП, не сдавшие в срок налоговую отчетность за 2018 год. Такие компании могут быть включены в Единый реестр МСП как отвечающие требованиям финансовой помощи, если представят ее не позднее 30 июня 2020 года. Фактически закон будет иметь обратную силу в интересах такой категории предпринимателей, поясняло Минэкономразвития. Помимо этого, максимальный срок, на который может предоставляться отсрочка уплаты административного штрафа в текущем году субъектами МСП, увеличивается с 60 до 180 дней.