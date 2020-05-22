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2020-05-22T12:32
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ГД разрешила господдержку общепита и гостиниц с лицензией на алкоголь
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РИА Новости

ГД разрешила господдержку общепита и гостиниц с лицензией на алкоголь

12:32 22.05.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Госдума приняла закон, который позволит предоставлять финансовую поддержку за счет бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), реализующим подакцизные товары, в том числе предприятиям общепита и гостиничного бизнеса с лицензией на алкоголь.
Документ направлен на принятие дополнительных мер поддержки отдельных отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Он должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
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Действующее законодательство запрещает оказание финансовой господдержки субъектам МСП, которые осуществляют производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.
Закон предоставляет правительству РФ право делать исключения из этого правила. Это позволит оказывать финансовую поддержку малому и среднему бизнесу в данных сферах деятельности за счет бюджетных средств, предоставления субсидий, бюджетных инвестиций, гарантий.
В частности, как сообщало ранее Минэкономразвития, рассматривается возможность оказания поддержки субъектам МСП, которые работают в сфере общепита и гостиничного бизнеса и имеют лицензию на алкоголь. По данным ФНС, на 6 мая 2020 года деятельность в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на основании лицензии в России осуществляли 14 635 предприятий, в том числе 13 857 юрлиц.
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Закон позволит допустить к программам финансирования и субъекты МСП, не сдавшие в срок налоговую отчетность за 2018 год. Такие компании могут быть включены в Единый реестр МСП как отвечающие требованиям финансовой помощи, если представят ее не позднее 30 июня 2020 года. Фактически закон будет иметь обратную силу в интересах такой категории предпринимателей, поясняло Минэкономразвития. Помимо этого, максимальный срок, на который может предоставляться отсрочка уплаты административного штрафа в текущем году субъектами МСП, увеличивается с 60 до 180 дней.
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Госдума РФФедеральная налоговая служба (ФНС России)Экономика
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