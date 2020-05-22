На Урале умер монах Верхотурского монастыря, болевший COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Монах Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря в Свердловской области Пимен скончался после осложнений, вызванных коронавирусом, сообщает в пятницу Екатеринбургская епархия.
Ранее сообщалось что COVID-19 был выявлен у наместника Верхотурского монастыря и части его братии, при этом уточнялось, что все заболевшие переносят заболевание в легкой форме. Монастыри и храмы города Верхотурья закрыты для прихожан и паломников ввиду введения карантинных мер. Богослужения совершаются по обычному расписанию силами братии обители.
"С прискорбием сообщаем, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, отошел ко Господу насельник Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря монах Пимен (Шуваев)", - говорится в сообщении епархии.
По последним данным в Свердловской области зафиксированы 3443 случая заражения COVID-19, в том числе 135 – за последние сутки. В общей сложности выздоровели 1063 человека, 12 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.