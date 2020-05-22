На Урале умер монах Верхотурского монастыря, болевший COVID-19

Ранее сообщалось что COVID-19 был выявлен у наместника Верхотурского монастыря и части его братии, при этом уточнялось, что все заболевшие переносят заболевание в легкой форме. Монастыри и храмы города Верхотурья закрыты для прихожан и паломников ввиду введения карантинных мер. Богослужения совершаются по обычному расписанию силами братии обители.